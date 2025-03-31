Лучший способ, который поможет выбрать идеальную форму бровей

Правильная форма бровей может кардинально изменить вид лица, подчеркнуть черты и сделать взгляд более выразительным. Брови должны гармонировать с типом лица. Какие брови идеально подойдут именно вам?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Good housekeeping .

Как выбрать форму бровей

Бровист Келли Бейкер рассказала, что есть широкий выбор форм бровей.

Лучшим правилом для выбора формы бровей является работа с естественными чертами лица. Хорошим примером того, какая форма бровей лучше всего подходит для лица, является придание вам вида, противоположного вашим чертам.

Она объясняет, что дугообразные брови подойдут для круглого лица, тогда как для овального лица могут подойти прямые брови.

В целом мы стремимся добиться размера и приподнять брови независимо от того, какое у вас круглое, сердцевидное или овальное лицо.

Еще один фактор, на который следует обратить внимание при формировании бровей, это расстояние и толщина. Важно поддерживать правильный баланс - обеспечить достаточное пространство между бровями и глазами, чтобы избежать тяжелого вида, сохраняя при этом мягкую дугу для эффекта молодости и подтянутости.

Стилист Сания Вучетай рассказал, что тонкие брови могут добавлять возраста, тогда как более широкие придают вам более молодой вид.

К тому же важно достичь идентичного вида бровей, а это можно сделать благодаря последовательности и небольшой помощи картирования бровей.

Что такое картирование бровей?

Процесс, используемый экспертами по бровям, картирование бровей - это система, в которой создается руководство, которое помогает определить идеальную начальную точку, дугу и конечную точку для каждой брови.

Этот процесс несколько сложный, но полезный для тех, кто желает достичь эффекта идеальных симметричных бровей. Это, по сути, создание ваших собственных инструкций по "заполнению".

В этом приеме для нанесения макияжа визажисты используют технику формирования бровей, которая включает определение ориентиров - чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги.

По словам Бейкера, чтобы создать идеальную форму бровей, стоит придерживаться этих ключевых шагов:

Приложив карандаш к внешнему уголку носа, обозначьте внутренний нижний уголок брови с каждой стороны - это начало бровей

Далее следует выровнять карандаш под углом от уголка носа до конца брови и обозначить расположение

Чтобы очертить дуги, держите карандаш под углом от внешнего угла носа к внешней стороне радужной оболочки. Место, куда касается кончик карандаша, должно быть самой высокой точкой арки

После того, как начало, дуга и конец каждой брови обозначены карандашом, следует очертить нижнюю часть брови, соединяя первую точку с кончиком

Далее стоит тщательно прорисовать брови - это позволит лучше их заполнить

Картирование бровей (фото: goodhousekeeping.com)

Как поддерживать форму бровей в домашних условиях

Стоит обратиться к специалисту по бровям, чтобы получить базовую форму бровей, а только потом поддерживать форму, выщипывая брови, когда они отрастут.

Заполняйте пробелы - используйте карандаш, тени или гель, чтобы сделать брови более выразительными. Выбирайте оттенок, максимально близкий к вашему натуральному.

Гель или воск для фиксации - чтобы брови держали форму в течение дня, зафиксируйте их прозрачным или оттеночным гелем. Если удалить слишком много волосков, брови могут потерять естественную форму и расти неравномерно.