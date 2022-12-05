Кращий рецепт Олів'є: розкрито всі секрети ідеального салату
Українська кулінарка розповіла, як приготувати найсмачніший салат Олів'є за перевіреним рецептом. І хоча цей новорічний символ виглядає простим і звичним, є низка нюансів і тонкощів, які зроблять вашу страву незабутньою.
Своїми секретами поділилася кулінарка Наталія Данилюк.
Інгредієнти:
- 3 шт. відварених картоплини
- 2 шт. відварених морквини
- 1 шт. цибулі
- 2 шт. відварених яйця
- 300 г молочної ковбаси
- 6 шт. огірків (маринований/кислий/свіжий - кількість огірків залежить від розміру, великих достатньо 2 шт.)
- 1 банка горошку консервованого
- Пучок зеленої цибулі для смаку
- Сіль, перець до смаку
- 150 г майонезу, краще - домашнього
Покрокове приготування
Готувати Олів'є дуже просто. Наріжте дрібно всі компоненти. Змішайте їх і заправте майонезом.
Поперчіть і посоліть до смаку.
Щоб салат вийшов по-справжньому смачним, приготуйте домашній майонез. Змішайте в блендері сире яйце, 0,5 ч. л. солі, 1 ч. л. гірчиці. Додайте 1 ст. л. оцту або соку лимона, влийте 1 склянку олії без запаху і знову збийте до густої консистенції.
Раніше ми писали, як приготувати салат Олів'є за ресторанним рецептом.
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