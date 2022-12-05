Кращий рецепт Олів'є: розкрито всі секрети ідеального салату

Українська кулінарка розповіла, як приготувати найсмачніший салат Олів'є за перевіреним рецептом. І хоча цей новорічний символ виглядає простим і звичним, є низка нюансів і тонкощів, які зроблять вашу страву незабутньою.

Своїми секретами поділилася кулінарка Наталія Данилюк.