Лучший рецепт Оливье: раскрыты все секреты идеального салата

Украинская кулинар рассказала, как приготовить вкуснейший салат Оливье по проверенному рецепту. И хотя этот новогодний символ выглядит простым и привычным, есть ряд нюансов и тонкостей, которые сделают ваше блюдо незабываемым.

Своими секретами поделилась кулинар Наталья Данилюк.