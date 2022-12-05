Лучший рецепт Оливье: раскрыты все секреты идеального салата
Украинская кулинар рассказала, как приготовить вкуснейший салат Оливье по проверенному рецепту. И хотя этот новогодний символ выглядит простым и привычным, есть ряд нюансов и тонкостей, которые сделают ваше блюдо незабываемым.
Своими секретами поделилась кулинар Наталья Данилюк.
Ингредиенты:
- 3 шт. отварных картофелины
- 2 шт. отварных морковки
- 1 шт. лука
- 2 шт. отварных яйца
- 300 г молочной колбасы
- 6 шт. огурцов (маринованный/кислый/свежий – количество огурцов зависит от размера, больших достаточно 2 шт.)
- 1 банка горошка консервированного
- Пучок зеленого лука для вкуса
- Соль, перец по вкусу
- 150 г майонеза, лучше – домашнего
Пошаговое приготовление
Готовить оливье очень просто. Нарежьте мелко все компоненты. Смешайте их и заправьте майонезом.
Поперчите и посолите по вкусу.
Чтобы салат получился по-настоящему вкусным, приготовьте домашний майонез. Смешайте в блендере сырое яйцо, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. горчицы. Добавьте 1 ст. л. уксуса или сока лимона, влейте 1 стакан растительного масла без запаха и снова взбейте до густой консистенции.
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