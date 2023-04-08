Кращий рецепт глазурі для паски: не липне, не тріскається, готувати простіше простого

Глазур для паски може вийти занадто липкою або навпаки - потріскається і обсиплеться разом з усією красою, що на шапочці святкової випічки. Щоб цього не сталося, варто знати про деякі нюанси приготування страви.
Про ідеальний рецепт глазурі розповіла кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Залийте желатин столовою ложкою води кімнатної температури і залиште для набухання.
В посуд з товстим дном додайте цукор і воду, поставте підігріватися. Як тільки цукор розчиниться, перелийте в іншу ємність.
Додайте набухлий желатин і перемішайте до повного розчинення. Додайте трохи солі для балансу смаку і кілька крапель лимонного соку.
Збийте до густої маси міксером: чим більше ви збиваєте, тим густіше вона стане.
Нанесіть глазур на паску і прикрасьте до смаку.
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