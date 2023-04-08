Лучший рецепт глазури для паски: не липнет, не трескается, готовить проще простого

Глазурь для паски может получиться слишком липкой или наоборот - потрескается и осыплется вместе со всей красотой, что на шапочке праздничной выпечки. Чтобы этого не произошло, следует знать о некоторых нюансах приготовления блюда.
Об идеальном рецепте глазури рассказала кулинар Alina FooDee на YouTube.
Залейте желатин столовой ложкой воды комнатной температуры и оставьте на набухание.
В посуду с толстым дном добавьте сахар и воду, поставьте подогреваться. Как только сахар растворится, перелейте в другую емкость.
Добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Добавьте чуть-чуть соли для баланса вкуса и несколько капель лимонного сока.
Взбейте до густой массы миксером: чем больше вы взбиваете, тем гуще она станет.
Нанесите глазурь на паску и украсьте по вкусу.
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