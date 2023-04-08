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Лучший рецепт глазури для паски: не липнет, не трескается, готовить проще простого

Как приготовить хорошую глазурь для кулича (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Глазурь для паски может получиться слишком липкой или наоборот - потрескается и осыплется вместе со всей красотой, что на шапочке праздничной выпечки. Чтобы этого не произошло, следует знать о некоторых нюансах приготовления блюда.

Об идеальном рецепте глазури рассказала кулинар Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Желатин быстрорастворимый - 5 г
  • Вода - 1 ст. л.
  • Сахар - 100 г
  • Вода - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Залейте желатин столовой ложкой воды комнатной температуры и оставьте на набухание.

В посуду с толстым дном добавьте сахар и воду, поставьте подогреваться. Как только сахар растворится, перелейте в другую емкость.

Добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Добавьте чуть-чуть соли для баланса вкуса и несколько капель лимонного сока.

Взбейте до густой массы миксером: чем больше вы взбиваете, тем гуще она станет.

Нанесите глазурь на паску и украсьте по вкусу.

Узнайте также о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

Кроме того мы писали о трех рецептах глазури для паски.

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рецептглазурпаска