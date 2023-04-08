Лучший рецепт глазури для паски: не липнет, не трескается, готовить проще простого

Составляющие:

Желатин быстрорастворимый - 5 г

Вода - 1 ст. л.

Сахар - 100 г

Вода - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Залейте желатин столовой ложкой воды комнатной температуры и оставьте на набухание.

В посуду с толстым дном добавьте сахар и воду, поставьте подогреваться. Как только сахар растворится, перелейте в другую емкость.

Добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Добавьте чуть-чуть соли для баланса вкуса и несколько капель лимонного сока.

Взбейте до густой массы миксером: чем больше вы взбиваете, тем гуще она станет.

Нанесите глазурь на паску и украсьте по вкусу.