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"Кращих жінок не зустрічав": Wellboy повідомив, що в його родині трапилося горе

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Середа 16 листопада 2022 15:38
"Кращих жінок не зустрічав": Wellboy повідомив, що в його родині трапилося горе Wellboy розповів про горе в сім'ї (instagram.com/a.wellboy)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак Wellboy (справжнє ім'я - Антон Вельбой) розповів про трагічну новину, яка сталось у його родині. 16 листопада не стало його прабабусі Варвари Петрівни.

Про це артист повідомив в Instagram.

Зокрема, Антон назвав бабусю найкращою жінкою, яку йому довелося знати.

"Бабуся Варі сьогодні не стало. Кращих жінок я не зустрічав", - коротко написав Wellboy

Також співак опублікував зворушливе відео, яке зняв, провідуючи її. Тоді Варварі Петрівні був 91 рік. Онук приїхав, щоб презентувати їй один зі своїх хітів "Гуси".

Тоді Варварі Петрівні ввімкнули трек, а онук тримав її за руку.

Окрім того, Wellboy поділився зворушливими фото з прабабусею, та пригадав, якою життєрадісною вона була.

&quot;Кращих жінок не зустрічав&quot;: Wellboy повідомив, що в його родині трапилося горе&quot;Кращих жінок не зустрічав&quot;: Wellboy повідомив, що в його родині трапилося гореWellboy розповів про горе, яке сталось в його сім'ї (instagram.com/zlivanabravo)

&quot;Кращих жінок не зустрічав&quot;: Wellboy повідомив, що в його родині трапилося горе

Прабабуся Wellboy Варвара Петрівна (скрін)

В коментарях шанувальники та друзі виконавця висловили йому своє співчуття у зв'язку зі смертю рідної людини.

Раніше Wellboy заявляв, що більше не буде працювати з продюсером Бардашем. Все тому, що він мовчить про війну в Україні.

Такою співак розповідав, що Бардаш після війни телефонував йому та намагався щось розповідати. Однак, в артиста не було бажання з ним спілкуватись.

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