"Лучших женщин не встречал": Wellboy сообщил, что в его семье случилось горе

Украинский певец Wellboy (настоящее имя - Антон Вельбой) рассказал о трагической новости, которая произошла в его семье. 16 ноября не стало его прабабушки Варвары Петровны.

Об этом артист сообщил в Instagram .

В частности, Антон назвал бабушку самой лучшей женщиной, которую ему пришлось знать.

"Бабушки Вари сегодня не стало. Лучших женщин я не встречал", - коротко написал Wellboy

Также певец опубликовал трогательное видео, которое снял, навещая ее. Тогда Варваре Петровне был 91 год. Внук приехал, чтобы презентовать ей один из своих хитов "Гуси".

Тогда Варваре Петровне включили трек, а внук держал ее за руку.

Кроме того, Wellboy поделился трогательными фото с прабабушкой, и вспомнил, какой жизнерадостной она была.

Wellboy рассказал о горе, которое произошло в его семье (instagram.com/zlivanabravo)

Прабабушка Wellboy Варвара Петровна (скрин)

В комментариях поклонники и друзья исполнителя выразили ему свое соболезнование в связи со смертью родного человека.