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"Лучших женщин не встречал": Wellboy сообщил, что в его семье случилось горе

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Среда 16 ноября 2022 15:38
"Лучших женщин не встречал": Wellboy сообщил, что в его семье случилось горе Wellboy рассказал о горе в семье (instagram.com/a.wellboy)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский певец Wellboy (настоящее имя - Антон Вельбой) рассказал о трагической новости, которая произошла в его семье. 16 ноября не стало его прабабушки Варвары Петровны.

Об этом артист сообщил в Instagram.

В частности, Антон назвал бабушку самой лучшей женщиной, которую ему пришлось знать.

"Бабушки Вари сегодня не стало. Лучших женщин я не встречал", - коротко написал Wellboy

Также певец опубликовал трогательное видео, которое снял, навещая ее. Тогда Варваре Петровне был 91 год. Внук приехал, чтобы презентовать ей один из своих хитов "Гуси".

Тогда Варваре Петровне включили трек, а внук держал ее за руку.

Кроме того, Wellboy поделился трогательными фото с прабабушкой, и вспомнил, какой жизнерадостной она была.

&quot;Лучших женщин не встречал&quot;: Wellboy сообщил, что в его семье случилось горе&quot;Лучших женщин не встречал&quot;: Wellboy сообщил, что в его семье случилось гореWellboy рассказал о горе, которое произошло в его семье (instagram.com/zlivanabravo)

&quot;Лучших женщин не встречал&quot;: Wellboy сообщил, что в его семье случилось горе

Прабабушка Wellboy Варвара Петровна (скрин)

В комментариях поклонники и друзья исполнителя выразили ему свое соболезнование в связи со смертью родного человека.

Ранее Wellboy заявлял, что больше не будет работать с продюсером Бардашем. Все потому, что он умалчивает о войне в Украине.

Такой певец рассказывал, что Бардаш после войны звонил по телефону и пытался что-то рассказывать. Однако у артиста не было желания с ним общаться.

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Wellboy певец