Кращі вітаміни для шкіри обличчя і в яких продуктах їх найбільше

Вітамін С

Анна каже, що цей вітамін є потужним антиоксидантом, який допомагає боротися зі шкідливими вільними радикалами та стимулює колагеновий синтез.

Щоб забезпечити свою шкіру вітаміном С, споживайте цитрусові фрукти, ягоди, ківі, червону і жовту паприку та інші овочі та фрукти.

Вітамін Е

"Ще один потужний антиоксидант, вітамін Е, допомагає захищати шкіру від ушкоджень, зв'язаних з ультрафіолетовим випромінюванням", - пояснює лікар-косметолог.

Ви можете знайти його у горіхах, насінні, авокадо, шпинаті та маслянистих рибах.

Вітамін А

За словами Анни, цей вітамін сприяє виробленню нових клітин шкіри, що робить його корисним для боротьби з акне та зменшення ознак старіння. Знайдете вітамін А у моркві, солодкому перці, спаржі та манго.

Кращі вітаміни для шкіри обличчя (фото: Freepik)

Вітамін D

"Щоб ваша шкіра залишалася здоровою, потрібно мати достатньо вітаміну D. Він допомагає зменшити запалення і покращує загальний стан шкіри", - зауважила косметолог.

Сонячне світло - головне джерело вітаміну D, а також його можна знайти в жирних сортах риби, яєчному жовтку та грибах.

Вітамін К

Вітамін К допомагає зменшити темні плями й пігментацію, роблячи шкіру більш рівною та світлою. Він зустрічається в листовій зелені, броколі та капусті.

"Не забувайте включати ці вітаміни у своє щоденне харчування, щоб ваша шкіра завжди залишалася сяючою та здоровою. Пам'ятайте, що правильне харчування - це ключ до краси зсередини та зовні!",- резюмує Анна.