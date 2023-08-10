Кращі сорти солодкого перцю для відкритого ґрунту. Плодів стільки, що продаватимете!

Солодкий перець легко виростити на власному городі, і навіть без теплиці. Деякі сорти можна з успіхом культивувати у відкритому ґрунті, і вони даватимуть хороший урожай.

Про це розповіли на YouTube-каналі Наша Дача.

Які сорти перцю вибрати?

Городник рекомендує обирати не сортові рослини, а гібриди. Вони спеціально створені, щоб давати високу врожайність.

Яніка F1

Цей гібрид має доволі крупні кущі, і великі плоди конусоподібної форми. Кожен перчик важитиме 160-170 грамів.

В стадії "технічної" зрілості плоди зелені з жовтуватим відтінком, потім червоніють. Городник не рекомендує тримати плоди до почервоніння, адже кущ віддає на це всі сили замість нав'язування нових плодів.

KS 3115

Плоди крупні, кубовидної форми. Розмір кожного перчика до 200 грамів. Зав'язі дає багато на кожному кущі. Ідеально перчики відходять для лечо, аджики, та інших заготовок.

Що таке гібриди?

Щоб поліпшити смак, форму, стійкість до хвороб, кілька сортів схрещують між собою і отримують гібрид. Але якщо зібрати насіння з гібридних рослин і посіяти на наступний сезон - не факт, що вийде виростити рослину з такими ж характеристиками, як торік. Тому насіння краще купувати у виробника.

Гібриди 1-го покоління називаються F1 - вони найбільш урожайні. F2 - гібрид 2-го покоління, у них бувають не так сильно виражені кращі сортові якості, попри це вони плодовиті.