Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта. Плодов столько, что будете продавать!
Сладкий перец легко вырастить в собственном огороде, и даже без теплицы. Некоторые сорта можно с успехом культивировать в открытом грунте, и они будут давать хороший урожай.
Об этом рассказали на YouTube-канале Наша Дача.
Какие сорта перца выбрать?
Огородник рекомендует выбирать не сортовые растения, а гибриды. Они специально созданы, чтобы давать высокую урожайность.
- Яника F1
Этот гибрид имеет довольно крупные кусты и большие плоды конусообразной формы. Каждый перчик будет весить 160-170 грамм.
В стадии "технической" зрелости плоды зеленые с желтоватым оттенком, затем краснеют. Огородник не рекомендует держать плоды до покраснения, ведь куст отдает все силы вместо навязывания новых плодов.
- KS 3115
Плоды крупные, кубовидной формы. Размер каждого перчика до 200 грамм. Завязи дает многое на каждом кусте. Идеально перчики отходят для лечо, аджики и других заготовок.
Что такое гибриды?
Чтобы улучшить вкус, форму, стойкость к болезням, несколько сортов скрещивают между собой и получают гибрид.
Но если собрать семена с гибридных растений и посеять на следующий сезон - не факт, что получится вырастить растение с такими же характеристиками, как в прошлом году. Поэтому семена лучше покупать у производителя.
Гибриды 1-го поколения маркируются F1 - они наиболее урожайны. F2 - гибрид 2-го поколения, у них бывают не так сильно выражены лучшие сортовые качества, но все же они плодовиты.
Раньше мы писали о четырех секретах хорошего урожая томатов.
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