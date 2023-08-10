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Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта. Плодов столько, что будете продавать!

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Четверг 10 августа 2023 07:01
Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта. Плодов столько, что будете продавать! Какие сорта сладкого перца лучше всего для открытого грунта (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Сладкий перец легко вырастить в собственном огороде, и даже без теплицы. Некоторые сорта можно с успехом культивировать в открытом грунте, и они будут давать хороший урожай.

Об этом рассказали на YouTube-канале Наша Дача.

Какие сорта перца выбрать?

Огородник рекомендует выбирать не сортовые растения, а гибриды. Они специально созданы, чтобы давать высокую урожайность.

  • Яника F1

Этот гибрид имеет довольно крупные кусты и большие плоды конусообразной формы. Каждый перчик будет весить 160-170 грамм.

В стадии "технической" зрелости плоды зеленые с желтоватым оттенком, затем краснеют. Огородник не рекомендует держать плоды до покраснения, ведь куст отдает все силы вместо навязывания новых плодов.

  • KS 3115

Плоды крупные, кубовидной формы. Размер каждого перчика до 200 грамм. Завязи дает многое на каждом кусте. Идеально перчики отходят для лечо, аджики и других заготовок.

Что такое гибриды?

Чтобы улучшить вкус, форму, стойкость к болезням, несколько сортов скрещивают между собой и получают гибрид.

Но если собрать семена с гибридных растений и посеять на следующий сезон - не факт, что получится вырастить растение с такими же характеристиками, как в прошлом году. Поэтому семена лучше покупать у производителя.

Гибриды 1-го поколения маркируются F1 - они наиболее урожайны. F2 - гибрид 2-го поколения, у них бывают не так сильно выражены лучшие сортовые качества, но все же они плодовиты.

Раньше мы писали о четырех секретах хорошего урожая томатов.

Читайте также, как восстановить урожайность огурцов.

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