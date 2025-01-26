Кращі серіали, які надовго вас "затягнуть". Багато сезонів та класні актори

"Теорія великого вибуху"

Комедія про Шелдона Купера та його друзів не залишить байдужими всіх, хто любить гарні жарти та сюжет, який динамічно змінюється, а не стоїть на місці. Цей серіал отримав чимало сезонів і це не просто так.

Ви будете у захваті від кожного епізоду, а їх аж 279 (12 сезонів). До того ж такий серіал можна передивлятися безліч разів, адже він не набридає.

"Відчайдушні домогосподарки"

Культовий серіал про жінок, життя яких важко назвати звичайним. Кожна героїня має власну історію, але долі всіх подруг сплетено в одну. Інтриги, драми, зради, пошуки відповідей на важливі питання та навіть злочини - мешканкам Вістерії Лейн точно є, що приховувати.

І якщо ви любите повністю занурюватися в сюжет, то цей вас не розчарує. Він отримав 180 серій та 8 сезонів, а тому його перегляд точно розтягнеться надовго.

"Вікінги"

А цей серіал сподобається фанам пригод та історичних сюжетів. Втім, це не "документалка", на вас чекає захоплива подорож у світ вікінгів, де немає місця ані слабкості, ані страхам.

В цьому серіалі ви не побачите коротенькі епізоди, як у звичайних ситкомах. На вас чекає повноцінна історія, яка отримала 89 серій та 6 сезонів.

"Друзі"

Звісно ж, важко уявити цю добірку без легендарної історії про Фібі, Моніку, Рейчел, Роса, Джої та Чендлера. Легка комедія зачарує вас з першої серії, але сюжет не стоятиме на одному місці - все буде динамічно змінюватися.

Ситком отримав 236 епізодів та 10 сезонів. І тому якщо ви ще не бачили "Друзів", але хочете подивитися щось цікавеньке - цей варіант для вас.

"І мертві підуть" (Ходячі мерці)

Думаєте, що 177 епізодів (11 сезонів) про зомбі можуть набридати? Ви помиляєтеся. Головні герої майстерно нищать "кусючих" протягом всього серіалу, але не всім вдасться вижити.

Кожен сезон отримує різкі сюжетні зміни, а тому ви точно не засумуєте. Втім, налаштовуйтеся на те, що зомбі дійсно буде дуже багато.

Також в список серіалів, які можна передивлятися декілька разів, потрапили:

"Люцифер"

"Гострі картузи"

"Надприродне"

"Гра престолів"