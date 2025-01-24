7 серіалів з "закрученим" сюжетом, який не дасть вам заснути

Якщо ви шукаєте цікавий серіал з класним сюжетом, але втомилися гортати сторінки стрімінгових сервісів, зверніть увагу на тематичну добірку, в якій можна знайти варіанти, які вартують вашої уваги. Пригоди, містика, дива чи драма - сюжетних ліній безліч.

РБК-Україна (проект Styler) називає 7 серіалів, які змусять затамувати подих та не дадуть вам заснути, поки ви не додивитеся їх до кінця.

"Ззовні"

Ви точно чули про цей серіал хоча б раз, якщо користуєтеся соцмережами. Нині він став дуже популярним - усе через дуже моторошний та "закручений" сюжет. Все починається з дороги, яка веде до маленького містечка. На туристів там ніхто не чекає, про що можна здогадатися майже одразу.

Втім, знайдуться ті, кого не зупинять знаки й попередження. І потім вони зрозуміють, що зробити величезну помилку.

"Поділ" (Розрив)

А цей серіал сподобається тим, хто постійно скаржиться на брак часу та нічого не встигає. В центрі сюжету - небезпечний та ризиковий експеримент. Науковці намагаються "розділити" спогади про роботу та особисте життя, аби людина зуміла балансувати між усіма сферами.

Втім, не все так просто. Згодом герої серіалу розуміють, що вони опинилися у величезній халепі. А головна ідея цього експерименту насправді зовсім не та.

"Дюна: пророцтво"

Якщо вам сподобалися перша та друга "Дюни", то чому б не подивитися приквел? Втім, навіть якщо ви не бачили вищезгадані фільми, то серіал все одно вас зацікавить. Історія отримала дуже "закручений" сюжет, а події можуть здивувати всіх.

На вас чекаю серіал про Сестринство, боротьбу за владу, ризикові пригоди та вирішальні битви. Ви захочете додивитися історію до кінця, адже передбачити фінал дуже нелегко.

"Гра в кальмара"

Серіал вже встиг стати дуже популярним, перший сезон наробив чимало галасу, а нещодавно вже вийшов другий. І це саме той випадок, коли сюжет став хітовим. Небезпечна гра та пошуки людських почуттів в тих, хто вже все втратив - це змусить вас затамувати подих.

До того ж якщо ви будете дивитися серіал вперше, можливість одразу побачити ще й другий сезон стане приємним сюрпризом. Не секрет, що мало хто любить довго чекати на продовження улюбленої історії.

"Темрява" (Пітьма)

Детективний серіал розповість про те, як життя маленького містечка може змінити усього один день. Зникнення дітей стає великим шоком для всіх мешканців. Але мало хто міг навіть подумати, що це стане лише початком.

Все перетворюється на божевілля, в якому зникає довіра. Замість неї з'являться підозри та звинувачення, а потім на поверхню почнуть спливати всі моторошні секрети, про які мовчали герої серіалу.

"Замок і ключ" (Ключі Локків)

А в цьому серіал сюжет побудовано навколо родини, яка переживає втрату батька. Чоловіка жорстоко вбили, а його жінці та дітям доводиться шукати можливість почати нове життя.

Коли ж родина переїжджає до нової оселі, починаються містичні події. Деякі події можуть дійсно налякати. І головна загадка в тому, чим все це закінчиться.

"Під куполом"

Серіал починається з того, що мешканці міста стають заручниками. Їх накривають величезним куполом, крізь який неможливо прорватися навіть літакам чи машинам. Ті, хто опинився під куполом - не можуть вийти, а ті, хто поза ним - не можуть повернутися додому.

Ніхто не знає, що треба робити і як прибрати силове поле купола. Втім, потім ви зрозумієте, чому так сталося. І побачене вас здивує.