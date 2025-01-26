Лучшие сериалы, которые надолго вас "затянут". Много сезонов и классные актеры

"Теория большого взрыва"

Комедия о Шелдоне Купере и его друзьях не оставит равнодушными всех, кто любит хорошие шутки и сюжет, который динамично меняется, а не стоит на месте. Этот сериал получил немало сезонов и не просто так.

Вы будете в восторге от каждого эпизода, а их аж 279 (12 сезонов). К тому же такой сериал можно пересматривать множество раз, ведь он не надоедает.

"Отчаянные домохозяйки"

Культовый сериал о женщинах, жизнь которых трудно назвать обычной. У каждой героини своя история, но судьбы всех подруг сплетены в одну. Интриги, драмы, измены, поиски ответов на важные вопросы и даже преступления - жительницам Вистерии Лейн точно есть что скрывать.

И если вы любите полностью погружаться в сюжет, то этот вас не разочарует. Он получил 180 серий и 8 сезонов, а потому его просмотр точно растянется надолго.

"Викинги"

А этот сериал понравится фанам приключений и исторических сюжетов. Впрочем, это не "документалка", вас ждет увлекательное путешествие в мир викингов, где нет места ни слабости, ни страхам.

В этом сериале вы не увидите коротенькие эпизоды, как в обычных ситкомах. Вас ждет полноценная история, которая получила 89 серий и 6 сезонов.

"Друзья"

Конечно же, трудно представить эту подборку без легендарной истории о Фиби, Монике, Рэйчел, Росе, Джои и Чендлере. Легкая комедия очарует вас с первой серии, но сюжет не будет стоять на одном месте - все будет динамично меняться.

Ситком получил 236 эпизодов и 10 сезонов. И поэтому если вы еще не видели "Друзей", но хотите посмотреть что-то интересное - этот вариант для вас.

"И мертвые пойдут" (Ходячие мертвецы)

Думаете, что 177 эпизодов (11 сезонов) про зомби могут надоедать? Вы ошибаетесь. Главные герои мастерски уничтожают "кусачих" на протяжении всего сериала, но не всем удастся выжить.

Каждый сезон получает резкие сюжетные изменения, а потому вы точно не заскучаете. Впрочем, настраивайтесь на то, что зомби действительно будет очень много.

Также в список сериалов, которые можно пересматривать несколько раз, попали:

"Люцифер"

"Острые козырьки"

"Сверхъестественное"

"Игра престолов"