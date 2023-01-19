Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

19 січня 2023 року українці відзначають свято Хрещення Господнього, або Водохреще. Цей день вважається кінцем Святок, що розпочалися на Різдво. Його називають другим Святвечором і здавна дуже шанують і вітають рідних і близьких.

Як це найкраще зробити, дивіться нижче в нашому матеріалі Styler далі.

Красиві вітання у СМС, віршах та листівках

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров'я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні Хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданські свята

Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

Привітайте близьких теплими словами та картинками

Нехай це свято змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року.

Вітаю з Хрещенням Господнім і бажаю, щоб усі тяготи та турботи пішли, обмиті святою водою цього благодатного дня. Нехай свято подарує душевну рівновагу, міцне здоров'я, мир у сім'ї та затишок у будинку.

Нехай цей святий день Хрещення Господнього принесе вам щастя і добро, достаток і удачу, освятить ваш дух і вселив надію, дасть сил іти до поставленої мети. Вітаємо із великим святом вас!

Фото: pravlife, freepik

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститись святою водою і залишатись чистими душею, здоровими духом та сильними вірою. Будьте щасливі та кохані.