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Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

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Четвер 19 січня 2023 07:01
Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких Як привітати рідних з Водохрещем (фото: pravlife)
Автор: Світлана Мащенко

19 січня 2023 року українці відзначають свято Хрещення Господнього, або Водохреще. Цей день вважається кінцем Святок, що розпочалися на Різдво. Його називають другим Святвечором і здавна дуже шанують і вітають рідних і близьких.

Як це найкраще зробити, дивіться нижче в нашому матеріалі Styler далі.

Красиві вітання у СМС, віршах та листівках

Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!

Привітайте близьких теплими словами та картинками

Нехай це свято змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року.

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Вітаю з Хрещенням Господнім і бажаю, щоб усі тяготи та турботи пішли, обмиті святою водою цього благодатного дня. Нехай свято подарує душевну рівновагу, міцне здоров'я, мир у сім'ї та затишок у будинку.

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Нехай цей святий день Хрещення Господнього принесе вам щастя і добро, достаток і удачу, освятить ваш дух і вселив надію, дасть сил іти до поставленої мети. Вітаємо із великим святом вас!

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Фото: pravlife, freepik

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститись святою водою і залишатись чистими душею, здоровими духом та сильними вірою. Будьте щасливі та кохані.

Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Читайте також, як приготувати голодну кутю на Водохреще.

Крім того дізнайтеся, чи дійсно купання в ополонці на свято допоможе вас стати здоровіше.

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