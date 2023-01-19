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Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

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Четверг 19 января 2023 07:01
Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких Как поздравить родных с Крещением (фото: pravlife)
Автор: Светлана Мащенко

19 января 2023 украинцы отмечают праздник Крещения Господня. Этот день считается концом Святок, начавшихся на Рождество. Его называют вторым Святвечером и издавна очень чтят и поздравляют родных и близких.

Как это лучше сделать, смотрите ниже в нашем материале Styler далее.

Красивые поздравления в СМС, стихах и открытках

В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
Наполнен будет пусть ваш дом!

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

Хочу я в день Крещения
Здоровья пожелать,
А также Вам терпения,
И реже уставать.

Чтоб рядом с Вами близкие,
Чтоб не было беды,
Чтобы сбылось, что хочется,
О чем мечтали Вы.

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

Поздравляем вас с Крещением,
Господним Богоявлением.
Счастливо, в любви живите,
Мир и дружбу берегите.

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

Обязательно в Крещенье
Совершите омовенье,
Пусть волшебная вода
Смоет беды навсегда!

Укрепит здоровье ваше,
Чище сделает и краше,
С ней несет вам дух святой
Силу, веру и любовь!

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близкихПоздравляю с Крещением!
От грехов избавления,
Вера пусть укрепляется,
А душа очищается.

Поздравьте близких теплыми словами и картинками

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучшее. Пусть подарит крепкое здоровье, бесконечное счастье и желаемый успех, а главное станет поводом для радостных событий этого года.

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, обмытые святой водой в этот благодатный день. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

Пусть этот святой день Крещения Господня принесет вам счастье и добро, изобилие и удачу, освятит ваш дух и внушит надежду, даст сил идти к поставленной цели. Поздравляем с большим праздником!

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

Фото: pravlife, freepik

В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться с чистой душой, здоровым духом и сильной верой. Будьте счастливы и любимы.

Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

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