Лучшие полноразмерные наушники для покупки в 2024 году

Выбор идеальных полноразмерных наушников - задача, требующая внимательного подхода, особенно в 2024 году, когда технологии достигли нового уровня. В этом году производители предлагают множество моделей с улучшенным звуком, комфортом и инновационными функциями.

Какие полноразмерные наушники стоит рассмотреть к покупке в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

AirPods Max

AirPods Max от Apple - это отличные наушники с активным шумоподавлением, наравне с Bose QuietComfort Ultra. Если вы находитесь в экосистеме Apple и хотите оставаться в ней (и для вас это стоит дополнительных денег), то AirPods Max могут быть лучшим выбором.

Имейте в виду, что они намного тяжелее, чем QuietComfort Ultra (но при этом так же комфортны).

AirPods Max

Sennheiser Momentum 4

Комфорт - это то, в чем превосходят полноразмерные наушники, и ни одни из них не являются более комфортными, чем Sennheiser Momentum 4.

Амбушюры поворачиваются, чтобы соответствовать форме вашей головы, обеспечивая надежную посадку, что делает их идеальными наушниками для длительного использования.

Аккумулятор также исключительно долговечен, обеспечивая 60 часов непрерывного воспроизведения, что намного больше, чем у большинства конкурентов.

Sennheiser Momentum 4

Edifier W820NB Plus Hybrid

Edifier W820NB Plus дает вам наилучшее соотношение цены и качества с множеством высококлассных функций, включая активное шумоподавление, окружающий звук, хорошее аудио и пену с эффектом памяти на амбушюрах.

Вы получите до 49 часов работы от аккумулятора. Однако чехол для переноски или разъема для наушников отсутствует (есть USB-кабель для подключения к компьютеру).

Edifier W820NB Plus Hybrid

Sony WH-1000XM5

Если вы меломан и ищете лучший звук для своих гаджетов, не ищите дальше, чем Sony WH-1000XM5. Наушники имеют исключительную функцию активного шумоподавления и очень удобны. Они стоят своих денег несмотря на внушительную цену.

Sony WH-1000XM5

Urbanista Los Angeles

Можно утверждать, что наушники с лучшей продолжительностью работы от батареи должны иметь определенное количество измеряемых часов, но когда это число потенциально невозможно измерить, есть явный победитель.

Наушники Urbanista Los Angeles оснащены технологией солнечной зарядки, которая потенциально может дать им неограниченное количество часов работы (при условии, что вы продолжаете заряжать их от солнца).

Они обеспечивают до 80 часов работы при полной зарядке, и пока вы держите их на солнце, у вас не закончиться заряд батареи.

Urbanista Los Angeles

Bose QuietComfort Ultra

QuietComfort Ultra в настоящее время предлагает лучшую технологию шумоподавления на рынке. Вы получите одни из самых легких, удобных и лучше всего звучащих наушников на рынке. Но что действительно отличает их, так это то, насколько полезными могут быть эти наушники в шумной обстановке.

Вы можете совершать звонки без каких-либо проблем - наушники могут выделить ваш голос в многолюдном месте, поэтому вас все равно будет хорошо слышно.

Bose QuietComfort Ultra

Sony MDR7506 Professional Headphones

Аудиофилы, которые годами покупают лучшие наушники, не удивятся, увидев Sony MDR7506 в списке лучших проводных полноразмерных наушников. Они были первоначально выпущены в 1991 году и с тех пор их в разы улучшили.

Если вы ищете надежные проводные наушники, которые подарят вам отличные впечатления от прослушивания, Sony MDR7506 для вас.

Sony MDR7506 Professional Headphones