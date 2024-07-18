Кращі фільми та серіали по типу "Оленя". Брудні секрети, сталкери та неперевершені актори

Про що серіал "Оленя"

Автобіографічна драма, яка поєднує у собі елементи трилеру та чорного гумору, розповідає про бармена, який мріє стати коміком. Одного разу він зустрічає жінку, яка починає називати його "оленятком" та дуже швидко перетворюється на сталкершу. І виявилося, це вже не перше її "захоплення".

Життя чоловіка перетворюється на пекло, а фінал серіалу доволі сумний. Деякі сцени можуть вас вразити, а тому "Оленя" варто дивитися лише дорослим.

5 фільмів та серіалів, схожих на "Оленя"

У цій підбірці ви знайдете цікаві та моторошні історії. Сталкери, брудні секрети та проблеми, до яких призводить брехня - усе це, а також неперевершена гра акторів, вас вразять.

"Ти"

Ви познайомитеся з привабливим продавцем у книжковому магазині. Хлопець, якого до речі зіграв зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі, спочатку здається дуже невпевненим у собі. Але коли він познайомиться з дівчиною, яка йому сподобалася, усе зміниться.

Ви побачите, на що здатні сталкери. Сюжет триматиме у напрузі аж до останнього епізоду. А приємним сюрпризом стане ще й те, що "Ти" має декілька сезонів.

"Сталкер"

Серіал з зіркою "Американської історії жахів" Діланом Макдермоттом розповість про детективів, які беруться за справи про переслідування людей. Маніяки, сталкери та просто навіжені - персонажі дійсно моторошні.

І навіть попри те, що "Сталкер" отримав неоднозначні відгуки, а думки критиків розділилися, драма може сподобатися фанам "АІЖ" та історій про маніяків.

"Я ненавиджу Сьюзі"

Британський серіал з Біллі Пайпер розповість про актрису, яка живе з чоловіком та сином у маленькому містечку. І одного разу усі її брудні секрети спливають на поверхню. Жінка опиняється в епіцентрі уваги, але вона мріяла зовсім не про таку славу.

Серіал триматиме у напрузі, адже кожна серія, ніби стадія занурення на дно, розкриває нові і нові емоції.

"Ідеальні незнайомці"

Італійська стрічка розповідає про компанію друзів, які збираються на вечерю. Серед них - 3 одружені пари. І під час застілля вони вирішують пограти. Усі присутні мають відповідати на телефонні дзвінки лише в режимі гучномовця, а всі повідомлення - зачитувати.

І якщо спочатку це здається кумедним та веселим, то невдовзі гра призводить до того, що брудні таємниці руйнують не тільки вечір, а ще й життя усіх присутніх.

"Людина-невидимка"

Моторошний фільм з зіркою "Розповіді служниці" Елізабет Мосс розповість про навіженого чоловіка, який не дає спокою своїй коханій навіть після власної смерті.

Головна героїня переживає дійсно жахливі події. Спочатку їй здається, що за нею хтось стежить. А потім з'ясовується, що інтуїція її не підвела.