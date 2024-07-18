Лучшие фильмы и сериалы по типу "Олененка". Грязные секреты, сталкеры и непревзойденные актеры

О чем сериал "Олененок"

Автобиографическая драма, сочетающая в себе элементы триллера и черного юмора, рассказывает о бармене, мечтающем стать комиком. Однажды он встречает женщину, которая начинает называть его "олененком" и очень быстро превращается в сталкершу. И оказалось, это уже не первое ее "увлечение".

Жизнь мужчины превращается в ад, а финал сериала довольно грустный. Некоторые сцены могут вас поразить, поэтому "Олененка" стоит смотреть только взрослым.

5 фильмов и сериалов, похожих на "Олененка"

В этой подборке вы найдете интересные и жуткие истории. Сталкеры, грязные секреты и проблемы, к которым приводит ложь - все это, а также непревзойденная игра актеров вас поразят.

"Ты"

Вы познакомитесь с привлекательным продавцом в книжном магазине. Парень, которого кстати сыграл звезда "Сплетницы" Пенн Беджли, поначалу кажется очень неуверенным в себе. Но когда он познакомится с девушкой, которая ему понравится, все изменится.

Вы увидите, на что способны сталкеры. Сюжет будет держать в напряжении до последнего эпизода. А приятным сюрпризом станет еще и то, что у "Ты" есть несколько сезонов.

"Сталкер"

Сериал со звездой "Американской истории ужасов" Диланом Макдермоттом расскажет о детективах, которые берутся за дела о преследовании людей. Маньяки, сталкеры и просто сумасшедшие- персонажи действительно жуткие.

И даже несмотря на то, что "Сталкер" получил неоднозначные отзывы, а мнения критиков разделились, драма может понравиться фанам "АИУ" и историям о маньяках.

"Я ненавижу Сьюзи"

Британский сериал с Билли Пайпер расскажет об актрисе, живущей с мужем и сыном в маленьком городке. И однажды все ее грязные секреты всплывают на поверхность. Женщина оказывается в эпицентре внимания, но она мечтала совсем не о такой славе.

Сериал будет держать в напряжении, ведь каждая серия, как стадия погружения на дно, раскрывает новые и новые эмоции.

"Идеальные незнакомцы"

Итальянская лента рассказывает о компании друзей, собирающихся на ужин. Среди них - 3 супружеские пары. И во время застолья они решают поиграть. Все присутствующие должны отвечать на звонки только в режиме громкой связи, а все сообщения - зачитывать.

И если поначалу это кажется забавным и веселым, то вскоре игра приводит к тому, что грязные тайны разрушают не только вечер, но и жизнь всех присутствующих.

"Человек-невидимка"

Жуткий фильм со звездой "Рассказа служанки" Элизабет Мосс расскажет о сумасшедшем мужчине, который не дает покоя своей любимой даже после собственной смерти.

Главная героиня переживает действительно ужасающие события. Сначала ей кажется, что за ней кто-то следит. А потом выясняется, что ее интуиция не подвела.