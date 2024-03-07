Лучшие фильмы о сильных женщинах, которые сами добились блестящего успеха

Фильмы о сильных женщинах, преуспевших в той или иной сфере, вдохновляют и позволяют мечтать о большем в жизни. Некоторые из них прекрасно описывают исторические вызовы и обстоятельства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших фильмов, которые повествуют о жизненных историях выдающихся женщин из разных уголков мира.

По половому признаку (On the Basis of Sex)

Фильм 2018 года основывается на реальных событиях и рассказывает об истории женщины по имени Рут Гинзбург, которая в середине 50-х годов смогла поступить в Гарвардскую юридическую школу (став одной из 9 девушек среди сотен мужчин).

Благодаря собственному нраву и выдержке она стала верховным судьей США - первой судьей-еврейкой и кумиром миллионов.

По половому признаку (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Скрытые фигуры (Hidden Figures)

Фильм 2016 года - историческая драма о трех темнокожих женщинах, внесших огромный вклад в развитие NASA и принявших участие в подготовке к полету в космос первого астронавта США.

Оставить свой след в истории этим удивительным женщинам позволили не только профессиональные знания, но и сильная воля и серьезные амбиции.

Скрытые фигуры (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Цветок пустыни (Desert Flower)

Фильм 2009 года рассказывает реальную историю жизни выдающейся модели Варис Дирие, являющейся специальным послом ООН и создателем фонда борьбы с жестокими обрядами своего народа.

Все начинается с того, что 13-летняя сомалийская девочка убегает из дома и после долгих скитаний добирается, в конце концов, до Лондона.

Цветок пустыни (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Голда (Golda)

Фильм 2023 года является биографической лентой об уникальной женщине - премьер-министре Израиля Голде Меир.

Интересно, что это выдающаяся личность родилась в Киеве (во времена Российской империи) в семье евреев, а в 1906 году - эмигрировала вместе с семьей в США.

Голда (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Быть Астрид Линдгрен (Unga Astrid)

Фильм 2018 года рассказывает о шведском авторе историй о рыжеволосой Пеппи, Малыше и Карлсоне, а также Эмиле из Леннеберга.

Эта лента - о становлении Астрид Линдгрен как писательницы, со всеми вызовами судьбы и страданиями на пути к славе.

Быть Астрид Линдгрен (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Агора (Агора)

Фильм 2009 года рассказывает о Гипатии - дочери александрийского математика Теона.

С раннего детства девочка отличалась критическим умом и склонностью к наукам, занималась астрологией, математикой и философией. Правители древнего Египта уважали ее и прислушивались к ней.

Агора (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Стежки (Tracks)

Фильм 2013 года рассказывает о женщине по имени Робин Дэвидсон, которая решает самостоятельно пересечь австралийскую пустыню и добраться до Индийского океана. Компанию ей при этом должны составить только собака и четыре верблюда.

Узнав об амбициозных планах девушки, журнал National Geographic предлагает ей в сопровождение фотографа - чтобы снять путешествие и сделать дорожные заметки.

Стежки (кадр из фильма: ua.kinorium.com)