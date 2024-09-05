Кращі українські фільми і серіали, які вийшли на Netflix: ці історії вражають сюжетами

"Смак свободи"

В центрі сюжету - молода кухарка, яка в один момент свого життя усвідомлює, наскільки це важливо - пам'ятати власну культуру та не відвертатися від неї. У цьому пошуку їй допомагає цінна знахідка - легендарна кулінарна книга, а також її авторка, яка постає у стрічці у вигляді привида.

"Спіймати Кайдаша"

Це одна з найпопулярніших кінематографічних українських історій, які полюбилися глядачеві. Стрічка розповідає про сільську родину Кайдашів, яка зіштовхується з непередбачуваними життєвими ситуаціями та намагається поладнати у різних питаннях, враховуючи інтереси усіх поколінь.

"І будуть люди"

Драма показує бурхливе та тяжке життя українців у простому селі. Події відбуваються на тлі війни, революції та зміни влади.

"Я, Побєда і Берлін"

А ця стрічка присвячена історії українського музиканта Андрія Кузьменка. Він отримує пропозицію: обміняти стару радянську машину на Mercedes, і задля цього вирушає до Берліна. Там на нього чекає цілий етап пригод.

"Ми, наші улюбленці та війна"

Документальний фільм Антона Птушкіна розповідає про самовідданих людей, які наважуються у період повномасштабного вторгнення рятувати беззахисних, залишених напризволяще тварин.

"20 днів у Маріуполі"

Документальна стрічка, яка принесла перший "Оскар" нашій країні, була знята групою українських журналістів. Вона документує жахливі реалії війни. Автори фільму опиняються у прибережному місті Маріуполь на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Крашанка"

Стрічка нещодавно була презентована, і у центрі сюжету опиняються близькі родич, які повертаються до батька, аби разом відсвяткувати Великдень. Діти занепокоєні змінами чоловіка, які сталися з ним після початку повномасштабної війни. Адже головний герой має таємну мету, до реалізації якої вирішує залучити також і онука.

"Люксембург Люксембург"

Головні герої дізнаються, що їхній батько помирає у далекому Люксембурзі. Вони приймають рішення поїхати за кордон, щоб востаннє побачитися з ним.