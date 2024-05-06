Краще не їсти: які продукти можуть швидко зіпсувати настрій та чому

Що псує нам настрій

Коли нам сумно, ми тягнемося за чимось солодким в надії, що це швидко покращить наш настрій і зробить щасливішими. Але це оманливе судження і багато з підсилювачів настрою можуть зіпсувати наш настрій в довгостроковій перспективі.

А що особливо неприємне, так це те, що багато з цих продуктів є справжніми делікатесами і є в меню в багатьох з нас.

Цукор

Ви також любите їсти гумових ведмедиків, коли вам дуже сумно? І це лише в обмеженій мірі покращить ваш настрій. Як показує британське дослідження, люди, які споживають понад 67 г цукру на день через солодощі чи безалкогольні напої, мають набагато більше шансів на розвиток психічних розладів, ніж ті, хто споживає менш як 40 г цукру.

Штучно доданий цукор спочатку підвищує настрій і заряджає енергією, але в довгостроковій перспективі він шкодить вашій стрункій фігурі та психіці.

Наслідки можуть включати депресію та тривогу. Наприклад, молочний шоколад треба їсти дуже у помірних кількостях. І хоча його вважають найкращою їжею для задоволення, він такої дії насправді не має.

Гормон щастя серотонін виробляється в організмі людини амінокислотою триптофаном - а для цього найкраще підходить шматочок чорного шоколаду.

Жирна їжа

У вас був важкий день, ви відчуваєте стрес і настрій на нулі - рука тягнеться до піци, бургера чи ще чогось такого жирного та калорійного. Але варто подумати двічі перед тим, як насичувати організм такими продуктами. Вони можуть швидко та негативно позначитися на вашій психіці.

Високий вміст нездорових жирів у їжі може рано чи пізно призвести до хронічного запалення у кишечнику, що стане психологічним навантаженням.

Якщо ви їсте нездорову їжу замість свіжих продуктів, що містять усі важливі поживні речовини, необхідні організму для вироблення гормону щастя серотоніну, ваш настрій буде страждати постійно. Результати одного з американських досліджень показують, споживання смаженої та сильно обробленої їжі безпосередньо пов'язане з депресією.

Прості вуглеводи

Прості вуглеводи зроблять вас млявими. Макарони або хліб не тільки швидко наповнюють шлунок, але й мають чудовий смак. Однак занадто велика кількість вуглеводів не впливає на покращення гормонального балансу.

Дослідження Американського журналу клінічного харчування показують, що збільшення споживання може значно збільшити ризик депресивного настрою. Причина у тому, що прості вуглеводи підвищують рівень цукру в крові. Це підвищення викликає гормональну реакцію в організмі. Швидке досягнуте відчуття ситості знову перетворюється на голод. А ще додає млявості та втоми.

Обирайте хліб та макарони з цільнозернового борошна - клітковина забезпечить ваше тіло стійкою енергією та довше залишить вас ситими. А ще складні вуглеводи містяться в бобових, кіноа та рисі.

Дієтичні напої

Дієтичні та легкі напої спокушають нас низькими калоріями. Однак там все одно є штучний цукор. Більшість штучно підсолоджених напоїв містить хімічний підсолоджувач аспартам, якій виготовляється з амінокислоти фенілаланіну.

Результати досліджень показують, що фенілаланін викликає підвищення концентрації норадреналіну і дофаміну в короткостроковій перспективі, але сильно пригнічує вироблення серотоніну в довгостроковій перспективі.

Велика кількість кофеїну

Кава дає нам необхідну енергію вранці та швидко виводить нас з полуденного спаду. І для багатьох людей важко уявити повсякденне життя без горнятка кави.

Але в той час, як дві, три або навіть чотири чашки допомагають нам потягом дня і справді можуть мати позитивний вплив на наше здоров'я, занадто багато кави має прямо протилежний ефект.

Занадто багато кави може не тільки викликати тривогу та неспокій, але й негативно вплинути на тіло та розум. Головні болі, різкі перепади настрою - усе це буде супроводжувати протягом багатьох годин. Якщо у вас є схильність до дратівливості, обирайте здорові стимулятори - какао або матчу.