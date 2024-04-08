7 чітких ознак, що з вашим харчуванням щось не так

Здавалося б, ваш раціон різноманітний, ви їсте салати та овочі, але при цьому відчуваєте, що сил у вас практично немає. Особливо часто така ситуація буває у людей середнього та старшого віку. Дефіцит поживних речовин та недостатнє харчування можуть зберігатися протягом тривалого часу, перш ніж виявляться у вигляді фізичних ознак.

Які симптоми вказують на те, чи з вашим харчуванням щось не так, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Нез'ясовна втома

Втома є поширеним побічним ефектом дефіциту заліза, що може призвести до анемії, що свідчить низький рівень еритроцитів.

Анемія також може виявлятися як аномальної блідості. Але пам'ятайте: надмірну втому можуть спричинити й інші стани, у тому числі хвороби серця, депресія чи захворювання щитовидної залози.

Доцільно попередити свого лікаря, якщо ви відчуваєте незвичайну слабкість чи втому. Ваш лікар може призначити добавки, якщо у вас є анемія.

Ломке та сухе волосся

Волосся, що складається в основному з білка, є корисним діагностичним маркером дефіциту поживних речовин.

"Коли волосся літньої людини виглядає ламким, сухим і рідким, це часто є ознакою того, що його дієта неадекватна", - говорить Кетлін Нідерт, доктор медичних наук, директор служби клінічного харчування та їдальні для західних домашніх спільнот в Айові.

Ломке волосся може сигналізувати про дефіцит незамінних жирних кислот, білка, заліза та інших поживних речовин. Деяке випадання волосся є звичайним явищем із віком.

Але якщо волосся починає випадати з незвичайною швидкістю, причиною може бути нестача поживних речовин. Як тільки ваш лікар визначить недоліки, ви зможете лікувати їх за допомогою продуктів та добавок, багатих на поживні речовини.

Ребристі та ложкоподібні нігті

Як і волосся, нігті є ранньою ознакою неправильного харчування. Нігті у формі ложки, при яких ніготь загинається вгору від нігтьового ложа, як ложка (стан, званий койлоніхія), може бути індикатором залізодефіцитної анемії.

Якщо у вас залізодефіцитна анемія, ваш лікар може порекомендувати вам таблетки заліза та продукти, багаті на залізо, такі як печінка та молюски, такі як молюски, устриці та мідії.

Проблеми з ротом

Тріщина або запалення в кутах рота (стан, званий кутовим хейлітом) може бути запобіжною ознакою дефіциту рибофлавіну (В2) або дефіциту заліза.

Незвичайно блідий або опухлий язик є попереджувальною ознакою дефіциту заліза або вітаміну B. Стан, званий синдром печіння в роті, який продовжує спантеличувати дослідників, може виникнути, коли рівень заліза, цинку або вітаміну B падає нижче за необхідний рівень.

Діарея

Хронічна діарея може бути ознакою порушення всмоктування, що означає, що поживні речовини не повністю засвоюються організмом.

Мальабсорбція може бути викликана інфекцією, хірургічним втручанням, вживанням деяких ліків, зловживанням алкоголем та розладами травлення, такими як целіакія та хвороба Крона.

Важливо проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є постійна діарея.

Апатія чи дратівливість

Незрозумілі зміни настрою, особливо почуття апатії чи дратівливості, може бути симптомами серйозного захворювання, як-от депресія. Але вони також можуть бути симптомами того, що ваше тіло не отримує необхідної енергії.

Якщо у вас постійний поганий настрій чи забудькуватість, важливо пройти огляд у лікаря.

Відсутність апетиту

З віком апетит часто знижується. Смакові рецептори втрачають чутливість. Якщо ви також станете менш активними, вам може знадобитися менше калорій. Деякі ліки можуть знизити апетит.

"Хронічне відсутність апетиту - серйозний попереджувальний знак того, що ви можете наразитися на ризик дефіциту поживних речовин", - говорить Ненсі Веллман, доктор медичних наук, колишній президент Академії харчування та дієтології.

Існує безліч причин відсутності апетиту з віком, включаючи серйозні захворювання, депресію, прийом деяких ліків та деменцію. Якщо ви пропускаєте їжу, тому що не голодні, поговоріть зі своїм лікарем.

Аналізи крові можуть вказати, чи маєте дефіцит ряду ключових поживних речовин. Оцінюючи ваше споживання їжі, дипломований дієтолог може виявити дефіцит поживних речовин.

"Важливо швидко попередити свого лікаря, якщо у вас зміниться апетит або ви почнете пропускати їжу", - каже Веллман.

Таким чином, ви зможете запобігти проблемам харчування до того, як вони викличуть серйозні проблеми.