Лікар назвав продукти, які краще за ботокс омолоджують шкіру

До 40 років людина втрачає близько 25% колагену.

Певні антибіотики, ультрафіолетове випромінювання, надмірне споживання цукру та неправильне харчування можуть сприяти розпаду колагену та прискорювати передчасне старіння.

Які продукти можуть омолодити шкіру

Ці кетони можуть покращити пам’ять, а також допомагають уповільнити певні хворобливі процеси в мозку. Однак періодичне голодування підходить не всім.