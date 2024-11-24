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Лікар назвав продукти, які краще за ботокс омолоджують шкіру

Які продукти омолоджують шкіру обличчя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі продукти харчування здатні краще розгладжувати шкіру та позбавлятися він зморшок, ніж ботокс. Лікар закликав віддати перевагу більш природному підходу боротьби зі старінням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомо американського лікаря Еріка Берга.

До 40 років людина втрачає близько 25% колагену.

Певні антибіотики, ультрафіолетове випромінювання, надмірне споживання цукру та неправильне харчування можуть сприяти розпаду колагену та прискорювати передчасне старіння.

Які продукти можуть омолодити шкіру

Ці кетони можуть покращити пам’ять, а також допомагають уповільнити певні хворобливі процеси в мозку. Однак періодичне голодування підходить не всім.

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