Лікар назвав продукти, які краще за ботокс омолоджують шкіру

Деякі продукти харчування здатні краще розгладжувати шкіру та позбавлятися він зморшок, ніж ботокс. Лікар закликав віддати перевагу більш природному підходу боротьби зі старінням.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомо американського лікаря Еріка Берга.
До 40 років людина втрачає близько 25% колагену.
Певні антибіотики, ультрафіолетове випромінювання, надмірне споживання цукру та неправильне харчування можуть сприяти розпаду колагену та прискорювати передчасне старіння.
Ці кетони можуть покращити пам’ять, а також допомагають уповільнити певні хворобливі процеси в мозку. Однак періодичне голодування підходить не всім.
Раніше ми повідомляли, який овоч може омолодити шкіру та зробити волосся блискучим.
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