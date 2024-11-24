Врач назвал продукты, которые лучше ботокса омолаживают кожу

К 40 годам человек теряет около 25% коллагена.

Некоторые антибиотики, ультрафиолетовое излучение, чрезмерное потребление сахара и неправильное питание могут способствовать распаду коллагена и ускорять преждевременное старение.

Какие продукты могут омолодить кожу

Эти кетоны могут улучшить память, а также помогают замедлить некоторые болезненные процессы в мозге. Однако периодическая голодовка подходит не всем.