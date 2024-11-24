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Врач назвал продукты, которые лучше ботокса омолаживают кожу

Какие продукты омолаживают кожу лица (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые продукты питания способны лучше разглаживать кожу и избавляться от морщин, чем ботокс. Врач призвал предпочесть более естественный подход борьбы со старением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известно американского врача Эрика Берга.

К 40 годам человек теряет около 25% коллагена.

Некоторые антибиотики, ультрафиолетовое излучение, чрезмерное потребление сахара и неправильное питание могут способствовать распаду коллагена и ускорять преждевременное старение.

Какие продукты могут омолодить кожу

Эти кетоны могут улучшить память, а также помогают замедлить некоторые болезненные процессы в мозге. Однако периодическая голодовка подходит не всем.

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