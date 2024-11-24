Врач назвал продукты, которые лучше ботокса омолаживают кожу

Некоторые продукты питания способны лучше разглаживать кожу и избавляться от морщин, чем ботокс. Врач призвал предпочесть более естественный подход борьбы со старением.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известно американского врача Эрика Берга.
К 40 годам человек теряет около 25% коллагена.
Некоторые антибиотики, ультрафиолетовое излучение, чрезмерное потребление сахара и неправильное питание могут способствовать распаду коллагена и ускорять преждевременное старение.
Эти кетоны могут улучшить память, а также помогают замедлить некоторые болезненные процессы в мозге. Однако периодическая голодовка подходит не всем.
Ранее мы сообщали, какой овощ может омолодить кожу и сделать волосы блестящими
Также дерматолог рассказывала, действительно ли помогают кремы от морщин.