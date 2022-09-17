Красені на полюванні: у Чорнобильському заповіднику показали нічне життя тварин (фото)

У Чорнобильському заповіднику настала осінь. Тварини насолоджуються нею на повну, а вночі деякі з них виходять на полювання.

Звірі потрапили до об'єктиву фотокапканів під час свого нічного життя, знімки показали на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Нічна краса лісу процвітає разом із її мешканцями. На цих чорно-білих знімках можна побачити тварин під покровом ночі.

На кадрах можна бачити кабанів, косуль, лосів і навіть вовків.

У Чорнобилі показали нічне життя тварин (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабної війни, 24 лютого. Тоді близько 300 осіб, персонал і військові, які перебували на станції, стали заручниками окупантів.

Як потім розповів один із працівників станції, колона танків приїхала до ЧАЕС з боку Прип'яті, підійшла до одного з корпусів на території ЧАЕС та направила дуло на будівлю.

Росіяни погрожували "перетворити всіх на м'ясо".