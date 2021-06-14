Красотки от 40 до 67: в Украине выбрали взрослую миссис

В конкурсе хотели принимать участие около 300 женщин. При этом организаторы выбрали 25 претенденток. Среди конкурсанток были женщины разных параметров, роста и профессий.

Кто-то из них изготавливает украшения, кто-то занимается маникюром. Есть также стоматологи и домохозяйки.

"На пенсии можно заниматься всем", - рассказала 63-летняя участница конкурса красоты.

Женщины признались, что их мужья хорошо восприняли новость о том, что они будут участвовать в конкурсе красоты для взрослых женщин.

"Мой меня сам отправил, говорит: "иди, если не сделала это в 20 лет, сделай в 40", - призналась украинка.

В отличии от конкурса Мисс Украина, где берут участие девушки до 25 лет, здесь оценивают не красоту. В этом конкурсе оценивают индивидуальность и харизму.

Кроме того, конкурса в купальниках нет, хотя некоторые конкурсантки этому не рады и говорят, что готовы дефилировать в бикини. На подиум они выходили в длинных платьях под классическую музыку.

Победительницей в этом году стала 43-летняя киевлянка Галина Августин. Женщина домохозяйка и воспитывает двух сыновей 18 и 16 лет. В свободное время она занимается спортивными бальными танцами.

Теперь она будет представлять нашу страну на международном конкурсе. Правда пока не известно, где он будет проходить.

В Украине прошел конкурс красоты для женщин за 40 (видео: YouTube)