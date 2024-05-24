Краса на Оболоні. У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю: як він виглядає (фото, відео)

Відсьогодні, 24 травня, кияни та гості столиці можуть прогулятися новим мостом-хвилею на Оболоні, відомим своєю оригінальною конструкцією.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram -канал мера Києва Віталія Кличка розповідає, як виглядає міст та що відомо про його будівництво.

Як виглядає новий пішохідний міст

"Ви вже прокинулись? Тоді є новина. Можна іти милуватися. Це - наш новий пішохідний міст. Вигляд - на Дніпро і наш прекрасний Київ", - наголосив очільник столиці.

Цей гарний та унікальний з інженерного погляду пішохідний міст зʼєднує острів Оболонський з набережною та парком "Наталка" (великою рекреаційною зоною столиці).

Новий пішохідний міст у Києві (скріншот: t.me/vitaliy_klitschko)

Що відомо про будівництво цього мосту

Дещо згодом Кличко розповів цікаві деталі щодо будівництва цього об'єкту.

Наприклад, конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь".

"Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни", - уточнив мер і оприлюднив неймовірні знімки мосту-хвилі.

Міст-хвиля на столичній Оболоні (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Він додав, що міст було зведено за кошти меценатів - українських та іноземних.

"Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту", - додав очільник столиці.

Варто зазначити, що будівництво обʼєкту розпочали ще у 2021 році. На початку повномасштабної війни з РФ його призупинили, проте вже навесні минулого року - відновили. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

"Дякую всім, хто любить Київ і розуміє, що він повинен життєствердно розвиватися", - підсумував Кличко.