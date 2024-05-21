Кличко розповів, як змінювався Київ за 10 років його мерства

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому згадує, як 10 років тому прийшов на посаду мера Києва. Також він наводить приклади того, як за цей час змінювалася столиця.

"10 років… Багато це чи мало? Що ти планував, що встиг зробити, а що поки не вдалося? Чи був я в найкритичніші моменти для країни націлений на якусь посаду? - Ні… Чи повністю потім розумів ті виклики, які отримав, і які доведеться долати на посаді мера столиці? - Не зовсім… Але треба було працювати. Змінювати місто, яке після влади януковичів і Революції Гідності ми отримали практично з нульовим бюджетом і величезним зовнішнім боргом", - зазначив Кличко.

Метою перетворень було зробити Київ європейською столицею, наголосив Кличко.

"Ми робили Київ гарнішим і комфортнішим. Робили європейською столицею. Вдень і вночі. В мирний час. У ковід. Захищали і забезпечували життєдіяльність столиці воєнного часу. Сьогодні деякі події виглядають так, ніби відбувалися не з тобою… Але це - наша сучасна історія, життя і трансформації нашого міста. Яке ми з вами любимо. Змінюємо разом. Історія серця країни, яка вистоїть і переможе", - наголосив Кличко.

Як відомо, Віталій Кличко став мером Києва у травні 2014 року, набравши на виборах 56,7% голосів. На наступних виборах міського голови Києва, у жовтні 2020 року, за Кличка також проголосували понад 50% киян.