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Кличко розповів, як змінювався Київ за 10 років його мерства

Вівторок 21 травня 2024 20:52
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Кличко розповів, як змінювався Київ за 10 років його мерства Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому згадує, як 10 років тому прийшов на посаду мера Києва. Також він наводить приклади того, як за цей час змінювалася столиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"10 років… Багато це чи мало? Що ти планував, що встиг зробити, а що поки не вдалося? Чи був я в найкритичніші моменти для країни націлений на якусь посаду? - Ні… Чи повністю потім розумів ті виклики, які отримав, і які доведеться долати на посаді мера столиці? - Не зовсім… Але треба було працювати. Змінювати місто, яке після влади януковичів і Революції Гідності ми отримали практично з нульовим бюджетом і величезним зовнішнім боргом", - зазначив Кличко.

Метою перетворень було зробити Київ європейською столицею, наголосив Кличко.

"Ми робили Київ гарнішим і комфортнішим. Робили європейською столицею. Вдень і вночі. В мирний час. У ковід. Захищали і забезпечували життєдіяльність столиці воєнного часу. Сьогодні деякі події виглядають так, ніби відбувалися не з тобою… Але це - наша сучасна історія, життя і трансформації нашого міста. Яке ми з вами любимо. Змінюємо разом. Історія серця країни, яка вистоїть і переможе", - наголосив Кличко.

Як відомо, Віталій Кличко став мером Києва у травні 2014 року, набравши на виборах 56,7% голосів. На наступних виборах міського голови Києва, у жовтні 2020 року, за Кличка також проголосували понад 50% киян.

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Віталий Кличко
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