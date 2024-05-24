Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео)

С сегодняшнего дня, 24 мая, киевляне и гости столицы могут прогуляться по новому мосту-волне на Оболони, известному своей оригинальной конструкцией.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал мэра Киева Виталия Кличко рассказывает, как выглядит мост и что известно о его строительстве.

Как выглядит новый пешеходный мост

"Вы уже проснулись? Тогда есть новость. Можно идти любоваться. Это наш новый пешеходный мост. Вид - на Днепр и наш прекрасный Киев", - подчеркнул глава столицы.

Этот красивый и уникальный с инженерной точки зрения пешеходный мост соединяет Оболонский остров с набережной и парком "Наталка" (большой рекреационной зоной столицы).

Новый пешеходный мост в Киеве (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)

Что известно о строительстве этого моста

Спустя некоторое время Кличко рассказал интересные детали насчет строительства этого объекта.

К примеру, конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь".

"Их привезли в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны", - уточнил мэр и обнародовал невероятные снимки моста-волны.

Мост-волна на столичной Оболони (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Он добавил, что мост был возведен за средства меценатов - украинских и иностранных.

"Пока подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED освещение перил моста", - добавил глава столицы.

Стоит отметить, что строительство объекта было начато еще в 2021 году. В начале полномасштабной войны с РФ его приостановили, однако уже весной прошлого года - возобновили. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.

"Благодарю всех, кто любит Киев и понимает, что он должен жизнеутверждательно развиваться", - подытожил Кличко.