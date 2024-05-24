ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео)

Пятница 24 мая 2024 10:23
UA EN RU
Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео) Прогуляться по новому мосту можно на столичной Оболони (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 24 мая, киевляне и гости столицы могут прогуляться по новому мосту-волне на Оболони, известному своей оригинальной конструкцией.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко рассказывает, как выглядит мост и что известно о его строительстве.

Как выглядит новый пешеходный мост

"Вы уже проснулись? Тогда есть новость. Можно идти любоваться. Это наш новый пешеходный мост. Вид - на Днепр и наш прекрасный Киев", - подчеркнул глава столицы.

Этот красивый и уникальный с инженерной точки зрения пешеходный мост соединяет Оболонский остров с набережной и парком "Наталка" (большой рекреационной зоной столицы).

Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео)

Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео)

Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео)

Новый пешеходный мост в Киеве (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)

Что известно о строительстве этого моста

Спустя некоторое время Кличко рассказал интересные детали насчет строительства этого объекта.

К примеру, конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь".

"Их привезли в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны", - уточнил мэр и обнародовал невероятные снимки моста-волны.

Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео)

Красота на Оболони. В Киеве открыли пешеходный мост-волну: как он выглядит (фото, видео)

Мост-волна на столичной Оболони (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Он добавил, что мост был возведен за средства меценатов - украинских и иностранных.

"Пока подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED освещение перил моста", - добавил глава столицы.

Стоит отметить, что строительство объекта было начато еще в 2021 году. В начале полномасштабной войны с РФ его приостановили, однако уже весной прошлого года - возобновили. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.

"Благодарю всех, кто любит Киев и понимает, что он должен жизнеутверждательно развиваться", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве была полностью завершена реконструкция Дегтяревского путепровода.

Читайте также, как менялся Киев на протяжении 10 лет под управлением Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев міст Оболонский район
NEWS
Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они
Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они