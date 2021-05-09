В Краматорске на аттракционе произошел несчастный случай: есть пострадавшие

В Краматорске на аттракционе "Игла" произошел несчастный случай. Во время "падения" вниз люди врезались в металлические ступеньки, которые забыл убрать оператор аттракциона. В результате ЧП пострадала девушка, но развлечение продолжает работать как ни в чем ни бывало.
Видео появилось на странице Facebook "Краматорск 24".
Инцидент случился в парке "Юбилейный" 8 мая в 19:00. Из-за халатности сотрудников качели с шестью людьми врезались с высоты падения в 30 метров в металлическую конструкцию.
В результате ЧП пострадала девушка - она получила сильные ушибы обеих ног.
Как оказалось, оператор аттракциона, ответственный за безопасность отдыхающих, работает только второй день - он вышел на подмену постоянному сотруднику.
Видео: ЧП на аттракционе "Игла" (Краматорск 24)
Кощунство ситуации в том, что после того, как приехали полиция и медики, аттракцион продолжил работать. Ступеньки убрали, и люди стали кататься дальше.
Фото: В Краматорске на аттракционе пострадала девушка (Краматорск 24)
Аттракцион на территории парка "Юбилейный" оказался частным, а не коммунальным. Но требования к технике безопасности у них одинаковые.
На место происшествия приехали родители девушки, и, после общения с хозяином "Иглы", заявили, что претензий к предпринимателю они не имеют.
Тем не менее, в полиции возбудили дело по ч. 1 ст. 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства по охране труда).
"Халатность или случайность - будет установлено в рамках открытого уголовного производства", - заявили правоохранители.
Ранее мы писали, что в Одесской области из-за несчастного случая погибло четыре человека. Они утонули в колодце.