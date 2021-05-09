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У Краматорську на атракціоні стався нещасний випадок: є постраждалі

Автор: Світлана Мащенко

У Краматорську на атракціоні "Голка" стався нещасний випадок. Під час "падіння" вниз люди врізалися в металеві сходинки, які забув прибрати оператор атракціону. В результаті НП постраждала дівчина, але розвага продовжує працювати як ні в чому не бувало.

Відео з'явилося на сторінці Facebook "Краматорськ 24".

Що саме сталося на "Голці"

Інцидент трапився в парку "Ювілейний" 8 травня о 19:00. Через недбалість співробітників гойдалки з шістьма людьми врізалися з висоти падіння в 30 метрів в металеву конструкцію.

В результаті НП постраждала дівчина - вона отримала сильні забої обох ніг.

Як виявилося, оператор атракціону, відповідальний за безпеку відпочиваючих, працює тільки другий день - він вийшов на підміну постійному співробітнику.

Відео: НП на атракціоні "Голка" (Краматорськ 24)

Блюзнірство ситуації в тому, що після того, як приїхали поліція і медики, атракціон продовжив працювати. Сходинки прибрали, і люди стали кататися далі.

Фото: У Краматорську на атракціоні постраждала дівчина (Краматорськ 24)

Ситуацію швидко "владнали"

Атракціон на території парку "Ювілейний" виявився приватним, а не комунальним. Але вимоги до техніки безпеки у них однакові.

На місце події приїхали батьки дівчини, і, після спілкування з господарем "Голки", заявили, що претензій до підприємця вони не мають.

Проте, в поліції порушили справу за ч.1 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства з охорони праці).

"Недбалість або випадковість - буде встановлено в рамках відкритого кримінального провадження", - заявили правоохоронці.

Раніше ми писали, що в Одеській області через нещасний випадок загинуло чотири людини. Вони потонули в колодязі.

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