Убили мужа, племянника и свекровь: в Бузовой оккупанты погубили почти всю семью

Оксана из поселка Бузовая под Киевом потеряла в первые дни войны сразу трех родственников - мужа, свекровь и племянника. Все они погибли в марте в разные дни и при разных обстоятельствах. Но все - от рук российских военных.

Мужа расстреляли и спрятали тело

Муж Оксаны помогал бойцам территориальной обороны. Он вырос в Бузовой, знал там каждый куст и помогал ребятам данными о передвижении оккупантов.

8 марта ему должно было исполнится 50 лет. Должна была собраться вся семья - дети, внуки, родственники. Но он не дожил до юбилея шесть дней.

2 марта он пошел на позиции территориальной обороны и домой больше не вернулся. Нашли его только через 40 дней. Рашисты прострелили ему ноги и в упор - в голову. Его тело военные спрятали в канаве и закрыли ветками, поэтому так долго не могли найти.

Племянник помогал эвакуировать людей

Племянник помогал эвакуировать мирных жителей. Его мама Виктория рассказала, что его расстреляли на блокпосте из гранатомета. Он вывозил людей на автомобиле людей из Ирпеня, Гостомеля.

В тот день его попросили эвакуировать семью с маленьким ребенком. Родные со слезами просили его не ехать, было очень опасно.

Но он сказал, что уже пообещал и он должен. По характеру он был таким - помогал всем, забыв о себе. Под обстрел он попал по дороге за людьми.

Родные узнали о его гибели в тот же день, им показали видео. От него самого и его машины осталась едва половина - на месте была огромная воронка.

У мужчины осталась 7-летняя дочь. Девочка, узнав о гибели отца, плакала и говорила: "Зачем вы меня вывезли? Я бы осталась с папой и стала бы звездочкой".

В дом свекрови прилетела бомба

А 13 марта погибла свекровь Оксаны. Она вышла из дома и пошла в погреб. В этот момент во двор прилетел снаряд. Женщина скончалась на месте.

Муж ее нашел во дворе. Хоронить ее пришлось сначала без гроба. Потом провели эксгумацию, а потом родные перезахоронили ее в Обухове.