Крали навіть білизну: як російська армія мародерила під Черніговом (відео)

Російська армія, обломившись у своїх спробах взяти Чернігів, змушена була під натиском українських військових відступати й у підсумку вийти з усієї області. При цьому окупанти в передмістях і селах недалеко від Чернігова, в яких займалися мародерством, після себе залишили купи розбитої техніки та гори сміття.

Про це передає АрміяInform .

Одним з таких населених пунктів було Вишневе, в якому загарбники розмістили свій штаб військ. Жителі селища згадують, що в період окупації в березні російські солдати обчищали будинки та підприємства, грабували людей, масово пиячили.

Деякі інтервенти накопали собі землянки, інші розселялися в будинках місцевих жителів, які виїхали, рятуючись від війни.

"Російські солдати, прийшовши на наші землі, мародерили практично цілодобового. Крали все, починаючи від тракторів та іншої сільськогосподарської техніки і закінчуючи простим посудом та натільною білизною", - розповів житель Вишневого Анатолій.

Особливо окупанти "полювали" за двигунами автомобілів. Чоловік допускає, що це пояснюється наявністю в них "кольорових" металів.

Сильно дісталося від військових РФ місцевому деревообробному виробництву, на території якого розміщувалися підрозділи по забезпеченню діяльності російського штабу.

У селі Вишневе під Черніговом російські окупанти масово мародерили (фото: armyinform.com.ua)

Коли загарбників вигнали звідси, робітники виявили, що з верстатів зникли всі електродвигуни, а ще окупанти зрізали всі кабелі живлення, що містять кольорові метали.

Після себе російські війська залишили в селі Вишневе купу сміття, та іншу свою амуніцію (фото: armyinform.com.ua)

Анатолій також каже, що людей вразили умови солдатського побуту рашистів. Так, солдати й офіцери справляли нужду просто там, де спали.

Відео: у Вишневому під Черніговом розповіли, що відбувалося під час російської окупації села