"Кракен" близько: українцям розповіли, як врятуватися від агресивного штаму COVID-19

У світі новий штам коронавірусу "Кракен" уже активно вирує, проте до України добрався лише нещодавно. Попри те, що офіційно зафіксували лише один випадок зараження, про своє здоров'я варто ретельно подбати.

Як вберегтися від нового вірусу, розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, в інтерв'ю ТСН.

Як не заразитися "Кракеном"

Сергій Чумак каже, що правила збереження здоров'я залишилися незмінними, оскільки саме вони є найбільш дієвими.

Найперше, що потрібно зробити, це вакцинуватися. Так організм зможе дати вчасну імунну відповідь в разі розвитку або появи вірусу.

"Також раджу зберігати безпечну дистанцію в транспорті та громадських місцях, регулярно мити руки після повернення додому, носити маску в транспорті та в місцях великого скупчення людей", - радить фахівець.

Крім того, варто щоденно підтримувати свій імунітет і насичувати організм вітамінами та мікроелементами.

Що відомо про "Кракен" в Україні

Цього тижня в Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Сталося це на Сумщині. Відомо, що ця людина не проходила курс вакцинації, тому припускають, що це ймовірна причина.

За словами Чумака, у Києві подібних випадків не фіксували. Хоча зразків на перевірку надсилають багато, усі вони належать до штаму "Омікрон".

На скільки "Кракен" небезпечний

Симптоми нового штаму абсолютно не відрізняються від ознак захворювання "Омікроном". Серед них:

підвищення температури

слабкість

головний і м'язовий біль

нежить і чхання

кашель

першіння в горлі.

погіршення апетиту

діарея

Сімейний лікар Михайло Цюрак каже, що "Кракен" є заразнішим, ніж "Омікрон".

"Цей варіант є дуже заразним через надзвичайно високу активність зв'язування вірусу з клітинами людини. Кракен навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду", - пише він у своєму Instagram.

За його словами, захист від "Кракена" мають лише вакциновані за умови наявності мінімум однієї бустерної дози (якщо вакцинувалися першими 2 дозами понад 6 місяців тому).