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Чи з'явився новий штам COVID-19? Кузін розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

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П'ятниця 13 січня 2023 12:09
Чи з'явився новий штам COVID-19? Кузін розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні Фото: головний санітарний лікал Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Станом на сьогодні в Україні не виявлено нового штамму Omicron XBB.1.5. При цьому у країні циркулює вісім різновидів коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

"Переважним штамом, який зараз циркулює в Україні, є штам Omicron. І ми фіксуємо його 8 основних різновидів, в переважній більшості це його підтипи ВА-5 і B11529. Ми також моніторимо ситуацію з появою нового штаму XBB.1.5. Станом на сьогодні в Україні його ще не виявлено", - сказав він.

При цьому Кузін зазначив, що наразі немає конкретної інформації про новий штамм. Так, проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, щоб дізнатися, наскільки цей варіант більш серйозний аніж інші.

За його словами, наразі ані за оцінками ВООЗ, ані за оцінками CDC недостатньо інформації, щоб оцінити будь-які зміни щодо тяжкості інфекції, які пов'язані з цим підтипом.

РБК-Україна повідомляло, що відомо про новий штам Omicron XBB.1.5.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу може призвести до нової хвилі захворюваності, його виявили вже у 29 країнах на кількох континентах.

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