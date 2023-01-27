"Кракен" близко: украинцам рассказали, как спастись от агрессивного штамма COVID-19

В мире новый штамм коронавируса "Кракен" уже активно бурлит, однако в Украину добрался только недавно. Несмотря на то, что официально зафиксировали только один случай заражения, о своем здоровье следует тщательно позаботиться.

Как уберечься от нового вируса, рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в интервью ТСН.

Как не заразиться "Кракеном"

Сергей Чумак говорит, что правила сохранения здоровья остались неизменными, поскольку именно они наиболее действенны.

Первое, что нужно сделать, это вакцинироваться. Так организм сможет дать своевременный иммунный ответ в случае развития или появления вируса.

"Также советую сохранять безопасную дистанцию в транспорте и общественных местах, регулярно мыть руки по возвращении домой, носить маску в транспорте и в местах большого скопления людей", - советует специалист.

Кроме того, следует ежедневно поддерживать свой иммунитет и насыщать организм витаминами и микроэлементами.

Что известно о "Кракене" в Украине

На этой неделе в Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Произошло это в Сумской области. Известно, что этот человек не проходил курс вакцинации, потому предполагают, что это и есть вероятная причина.

По словам Чумака, в Киеве подобные случаи не фиксировали. Хотя образцов на проверку присылают много, все они принадлежат к штамму "Омикрон".

На сколько "Кракен" опасен

Симптомы нового штамма совершенно не отличаются от признаков заболевания "Омикроном". Среди них:

повышение температуры

слабость

головная и мышечная боль

насморк и чихание

кашель

першение в горле.

ухудшение аппетита

диарея

Семейный врач Михаил Цюрак говорит, что "Кракен" заразнее, чем "Омикрон".

"Этот вариант очень заразен из-за чрезвычайно высокой активности связывания вируса с клетками человека. Кракен научился обходить иммунитет после ранее перенесенного наковыда", - пишет он в своем Instagram.

По его словам, защиту от "Кракена" имеют только вакцинированные при наличии минимум одной бустерной дозы (если вакцинировались первыми 2 дозами более 6 месяцев назад).