Виявили у 29 країнах. Новий штам COVID може спричинити чергову хвилю епідемії, - ВООЗ
Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності, його виявили вже у 29 країнах на кількох континентах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Ми стурбовані його темпами зростання, зокрема, в деяких країнах Європи та північно-східної частини США, де новий штам швидко замінив інші циркулюючі подваріанти", - заявила технічний спеціаліст ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керхове.
Водночас, чиновники ВООЗ не впевнені, чи означає це, що більше людей потрапить до лікарні чи помре на тлі імунітету, який вони мають. Також у ВООЗ поки не знають, чи є Omicron XBB.1.5 важчим, ніж інші циркулюючі подваріанти.
За словами Ван Керхові, ВООЗ працює над аналізом серйозності нового штаму, який буде опубліковано найближчими днями.
Раніше у ВООЗ заявила, що влада Китаю занижує показники захворюваності та смертності від нового спалаху COVID-19.
Також РБК-Україна повідомляло, що раптове скасування Пекіном надсуворих обмежень минулого місяця призвело до того, що вірус поширився на 1,4 млрд жителів Китаю, які мають слабкий імунітет після того, як їх захистили від вірусу в китайському місті Ухань три роки тому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.