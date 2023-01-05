Виявили у 29 країнах. Новий штам COVID може спричинити чергову хвилю епідемії, - ВООЗ

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності, його виявили вже у 29 країнах на кількох континентах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Ми стурбовані його темпами зростання, зокрема, в деяких країнах Європи та північно-східної частини США, де новий штам швидко замінив інші циркулюючі подваріанти", - заявила технічний спеціаліст ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керхове.

Водночас, чиновники ВООЗ не впевнені, чи означає це, що більше людей потрапить до лікарні чи помре на тлі імунітету, який вони мають. Також у ВООЗ поки не знають, чи є Omicron XBB.1.5 важчим, ніж інші циркулюючі подваріанти.

За словами Ван Керхові, ВООЗ працює над аналізом серйозності нового штаму, який буде опубліковано найближчими днями.