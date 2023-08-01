Крадіжка серед білого дня. Що робити, якщо до вашої оселі вліз злодій: покроковий алгоритм дій

Види пограбувань

Квартирні крадіжки можуть бути скоєні шляхом підбирання ключів, проникнення через вікно, виламування дверей, обманювання господарів тощо.

Умовно пограбування квартир чи будинків можна розділити на:

випадкові (ривкові)

сплановані (за наводкою)

У першому випадку "працюють" зазвичай непрофесійні злодії чи хулігани.

В другому - підготовлені злодії (часто озброєні), які грабують оселю за конкретним продуманим планом.

Пошук об'єкта пограбування

Квартирні злодії діють як поодинці, так і у складі з двох-трьох осіб. Серед них можуть бути і підлітки, і жінки.

Обираючи об'єкт пограбування, грабіжники можуть:

здійснювати швидкий "продзвон" (ходити по під'їзду і дзвонити у двері, шукаючи порожню квартиру)

проводити "внутрішню розвідку" оселі, представляючись слюсарем, листоношею, працівником соцзахисту, водоканалу, дезінфекції тощо

стежити за квартирою чи будинком звечора або впродовж тривалого часу - візуально оцінювати добробут мешканців (про статки можуть свідчити наявність у помешканні кондиціонера, супутникової антени, якісних вікон, дорогих дверей, припаркована ввечері недешева автівка, навіть зовнішній вигляд господаря)

спілкуватись із сусідами, уважно вислуховувати плітки пенсіонерів чи консьєржів під парадним

"випадково" познайомитись з дітьми та їхніми батьками (мешканцями потенційного об'єкту пограбування), оцінюючи їхню поведінку

Стеження за оселею

Найчастіше крадіжки відбуваються у першій половині дня. Пік припадає на дні літніх відпусток, а також на травневі та новорічні свята.

Часом грабіжники залишають біля квартири, яка їх цікавить, умовні позначки:

"маячки" у дверях (сірник, нитка, рекламні листівки, флаєри тощо)

плями або незначні подряпини біля замка

печиво під килимком

"маркери" крейдою біля дверей чи на них

заклеєні (гумкою, ізолентою, скотчем) дверні вічка у сусідів

Як запобігти пограбуванню

Реально запобігти пограбуванню квартири чи будинку - недешево, але необхідно. Докладіть зусиль і встановіть найважливіші "захисні" засоби:

надійні двері зі спеціальним зоровим вічком та кількома замками (засувами)

камери відеоспостереження (або хоча б їхні муляжі)

якісну охоронну сигналізацію (за підтримки спеціалізованої охоронної компанії чи поліції)

спеціальні прилади, які відправляють господарям sms-повідомлення про відкриття/закриття квартири, спрацювання сигналізації, низький заряд батареї, втрати живлення у системі тощо

ґрати чи висувні ролети на вікна (особливо на нижніх поверхах)

детектори руху, датчики розбиття скла та віддалений моніторинг за приміщенням

"розумний" таймер, який включатиме й вимикатиме світло в приміщенні (створюючи ілюзію присутності господарів)

надійні паркан, ворота, гаражні двері (якщо йдеться про приватний будинок)

детектори руху для зовнішнього освітлення (у приватному будинку)

Не ховайте ключі від власного житла в легкодоступних і очевидних місцях (під килимком, у вазоні тощо).

Загубивши ключі від оселі, не зволікайте - якнайшвидше замініть замки.

Крім того, варто дотримуватися простих, але важливих правил коли ви йдете з дому:

залишайте ввімкненим світло у передпокої (якщо йдете з дому на один вечір)

дружіть із сусідами - просіть їх перевіряти помешкання за вашої тривалої відсутності

не замовляйте ніяких посилок напередодні тривалого від'їзду

менше розповідайте про свої доходи, дорогі покупки (тим паче у соціальних мережах)

не афішуйте дати відпусток чи відпочинку поза домом

Якщо попри всі ваші старання до оселі все ж таки потрапили злодії, вони шукатимуть найцінніше: гроші, коштовні прикраси, побутову техніку тощо.

Будь-який крадій перевірятиме, перш за все, комоди й тумбочки у вітальні або спальні, кухонні шафи для дрібниць, а також сейфи. Саме тому найцінніші речі краще сховати в неочевидних місцях - у дитячій кімнаті серед іграшок, в коробці з крупою чи навіть у футлярах від дисків.

Якщо ви помітили сліди злому

Якщо ви повернулись додому з роботи чи відпочинку й помітили на дверях сліди злому, або ж вони відкриті, не ризикуйте власним здоров'ям і не наражайтесь на небезпеку.

Не заходьте у квартиру

Прислухайтеся - чи є хтось всередині. Якщо з квартири чуються сторонні звуки, там ще можуть перебувати грабіжники.

Перевірте замок

За умови, що замок у дверях досі працює - закрийте його ззовні та не виймайте ключ.

Зателефонуйте в поліцію

Якщо у квартирі було встановлено сигналізацію, варто також викликати охоронну службу.

Стежте за "периметром"

Переконайтеся, що злодій працює один і поряд немає його спільника (він може бути на поверх вище або біля входу в під'їзд). Якщо помітили підозрілу людину - спокійно йдіть далі, зайдіть до сусідів. Не панікуйте й не привертайте зайвої уваги.

Спостерігайте

До приїзду групи швидкого реагування варто за можливості спостерігати за входом у квартиру (наприклад через вічко дверей сусідів).

Не ризикуйте

Навіть якщо вам здалось, що у квартирі нікого немає, не заходьте всередину до приїзду поліції. Перебувайте неподалік квартири. Нічого не чіпайте і не поспішайте прибирати.

Пограбування "вихідного дня"

Трапляються випадки, коли грабіжники намагаються потрапити до оселі, а ви перебуваєте всередині. За такої ситуації необхідно:

дезорієнтувати злочинців, запитати "хто там" і повідомити, що наряд поліції буде за кілька хвилин

"заблокувати" двері будь-яким важким предметом (якщо є сумнів в надійності захисту)

викликати поліцію

сховатись у найбільш безпечному місці (найкраще підходять кімнати, які зачиняються на замок)

зателефонувати сусідам (написати у чат будинку) й розповісти про пригоду

не випускати з рук мобільний телефон

Якщо грабіжники знехтували попередженням, вдерлися до квартири і знайшли вас, важливо не чинити опору. Не намагайтесь атакувати, захищатися, використовувати зброю. Це можна робити тільки за умови, що у вас є спеціальна підготовка.

В іншому випадку - співпрацюйте і віддайте те, про що вас просять. Адже життя та здоров'я - понад усе.