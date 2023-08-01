Крадіжка серед білого дня. Що робити, якщо до вашої оселі вліз злодій: покроковий алгоритм дій

Від квартирних крадіжок не застрахований, на жаль, ніхто. Особливо нині - коли на тлі повномасштабного вторгнення РФ багато людей залишили власні оселі.
Про основні види крадіжок, як злодії обирають об'єкт пограбування та що робити, якщо до вашої оселі вдерлися, поговоримо далі в матеріалі Styler.
Квартирні крадіжки можуть бути скоєні шляхом підбирання ключів, проникнення через вікно, виламування дверей, обманювання господарів тощо.
Умовно пограбування квартир чи будинків можна розділити на:
У першому випадку "працюють" зазвичай непрофесійні злодії чи хулігани.
В другому - підготовлені злодії (часто озброєні), які грабують оселю за конкретним продуманим планом.
Квартирні злодії діють як поодинці, так і у складі з двох-трьох осіб. Серед них можуть бути і підлітки, і жінки.
Обираючи об'єкт пограбування, грабіжники можуть:
Найчастіше крадіжки відбуваються у першій половині дня. Пік припадає на дні літніх відпусток, а також на травневі та новорічні свята.
Часом грабіжники залишають біля квартири, яка їх цікавить, умовні позначки:
Реально запобігти пограбуванню квартири чи будинку - недешево, але необхідно. Докладіть зусиль і встановіть найважливіші "захисні" засоби:
Не ховайте ключі від власного житла в легкодоступних і очевидних місцях (під килимком, у вазоні тощо).
Загубивши ключі від оселі, не зволікайте - якнайшвидше замініть замки.
Крім того, варто дотримуватися простих, але важливих правил коли ви йдете з дому:
Якщо попри всі ваші старання до оселі все ж таки потрапили злодії, вони шукатимуть найцінніше: гроші, коштовні прикраси, побутову техніку тощо.
Будь-який крадій перевірятиме, перш за все, комоди й тумбочки у вітальні або спальні, кухонні шафи для дрібниць, а також сейфи. Саме тому найцінніші речі краще сховати в неочевидних місцях - у дитячій кімнаті серед іграшок, в коробці з крупою чи навіть у футлярах від дисків.
Якщо ви повернулись додому з роботи чи відпочинку й помітили на дверях сліди злому, або ж вони відкриті, не ризикуйте власним здоров'ям і не наражайтесь на небезпеку.
Не заходьте у квартиру
Прислухайтеся - чи є хтось всередині. Якщо з квартири чуються сторонні звуки, там ще можуть перебувати грабіжники.
Перевірте замок
За умови, що замок у дверях досі працює - закрийте його ззовні та не виймайте ключ.
Зателефонуйте в поліцію
Якщо у квартирі було встановлено сигналізацію, варто також викликати охоронну службу.
Стежте за "периметром"
Переконайтеся, що злодій працює один і поряд немає його спільника (він може бути на поверх вище або біля входу в під'їзд). Якщо помітили підозрілу людину - спокійно йдіть далі, зайдіть до сусідів. Не панікуйте й не привертайте зайвої уваги.
Спостерігайте
До приїзду групи швидкого реагування варто за можливості спостерігати за входом у квартиру (наприклад через вічко дверей сусідів).
Не ризикуйте
Навіть якщо вам здалось, що у квартирі нікого немає, не заходьте всередину до приїзду поліції. Перебувайте неподалік квартири. Нічого не чіпайте і не поспішайте прибирати.
Трапляються випадки, коли грабіжники намагаються потрапити до оселі, а ви перебуваєте всередині. За такої ситуації необхідно:
Якщо грабіжники знехтували попередженням, вдерлися до квартири і знайшли вас, важливо не чинити опору. Не намагайтесь атакувати, захищатися, використовувати зброю. Це можна робити тільки за умови, що у вас є спеціальна підготовка.
В іншому випадку - співпрацюйте і віддайте те, про що вас просять. Адже життя та здоров'я - понад усе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де сховати вдома гроші, щоб злодії їх не виявили.
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