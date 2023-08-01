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Воровство среди бела дня. Что делать, если в ваш дом влез вор: пошаговый алгоритм действий

Чаще всего ограбления происходят в первой половине дня (фото: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

От квартирных краж не застрахован, к сожалению, никто. Особенно сейчас - когда на фоне полномасштабного вторжения РФ многие люди покинули свои дома.

Об основных видах краж, как воры выбирают объект ограбления и что делать, если в ваш дом ворвались, поговорим далее в материале Styler.

Виды ограблений

Квартирные кражи могут быть совершены путем подбора ключей, проникновения через окно, выламывания дверей, обмана хозяев и т. п.

Условно ограбление квартир или домов можно разделить на:

  • случайные (рывковые)
  • спланированные (по наводке)

В первом случае "работают" обычно непрофессиональные воры или хулиганы.

Во втором - подготовленные воры (часто вооруженные), грабящие дом по конкретному продуманному плану.

Поиск объекта ограбления

Квартирные воры действуют как в одиночку, так и в составе из двух-трех человек. Среди них могут быть подростки и женщины.

Выбирая объект ограбления, грабители могут:

  • совершать быстрый "прозвон" (ходить по подъезду и звонить в дверь, ища пустую квартиру)
  • проводить "внутреннюю разведку" дома, представляясь слесарем, почтальоном, работником соцзащиты, водоканала, дезинфекции и т. п.
  • следить за квартирой или домом вечером или на протяжении длительного времени - визуально оценивать благосостояние жителей (о состоянии могут свидетельствовать наличие в доме кондиционера, спутниковой антенны, качественных окон, дорогих дверей, припаркованный вечером недешевый автомобиль, даже внешний вид хозяина)
  • общаться с соседями, внимательно выслушивать сплетни пенсионеров или консьержей под парадным
  • "случайно" познакомиться с детьми и их родителями (обитателями потенциального объекта ограбления), оценивая их поведение

Слежка за домом

Чаще всего кражи совершаются в первой половине дня. Пик выпадает на дни летних отпусков, а также на майские и новогодние праздники.

Иногда грабители оставляют возле интересующей их квартиры условные отметки:

  • "маячки" в дверях (спичка, нить, рекламные открытки, флаеры и т. д.)
  • пятна или незначительные царапины у замка
  • печенье под ковриком
  • "маркеры" мелом у дверей или на них
  • заклеенные (резинкой, изолентой, скотчем) дверные ячейки у соседей

Как предотвратить ограбление

Реально предотвратить ограбление квартиры или дома - недешево, но необходимо. Приложите усилия и установите важнейшие "защитные" средства:

  • надежная дверь со специальной зрительной ячейкой и несколькими замками (засовами)
  • камеры видеонаблюдения (или хотя бы их муляжи)
  • качественную охранную сигнализацию (при поддержке специализированной охранной компании или полиции)
  • специальные приборы, которые отправляют хозяевам sms-сообщения об открытии/закрытии квартиры, срабатывании сигнализации, низком заряде батареи, потерях питания в системе и т. д.
  • решетку или выдвижные ролеты на окна (особенно на нижних этажах)
  • детекторы движения, датчики разбиения стекла и удаленный мониторинг по помещению
  • "умный" таймер, включающий и выключающий свет в помещении (создавая иллюзию присутствия хозяев)
  • надежные забор, ворота, гаражные двери (если речь идет о частном доме)
  • детекторы движения для наружного освещения (в частном доме)

Не прячьте ключи от собственного жилья в легкодоступных и очевидных местах (под ковриком, в горшке и т. д.).

Потеряв ключи от дома, не медлите - как можно быстрее смените замки.

Кроме того, следует придерживаться простых, но важных правил, когда вы уходите из дома:

  • оставляйте включенным свет в прихожей (если уходите из дома на один вечер)
  • дружите с соседями - просите их проверять квартиру при вашем длительном отсутствии
  • не заказывайте никаких посылок накануне длительного отъезда
  • меньше рассказывайте о своих доходах, дорогих покупках (тем более в социальных сетях)
  • не афишуйте даты отпусков или отдыха вне дома

Если при всех ваших стараниях в дом все же попали воры, они будут искать самое ценное: деньги, драгоценные украшения, бытовую технику и т. д.

Любой вор будет проверять, прежде всего, комоды и прикроватные тумбочки в гостиной или спальне, кухонные шкафы для мелочей, а также сейфы. Именно поэтому ценные вещи лучше спрятать в неочевидных местах - в детской комнате среди игрушек, в коробке с крупой или даже в футлярах от дисков.

Если вы заметили следы взлома

Если вы вернулись домой с работы или отдыха и заметили на дверях следы взлома, или они открыты, не рискуйте собственным здоровьем и не подвергайтесь опасности.

Не входите в квартиру

Прислушайтесь - есть ли кто внутри. Если из квартиры слышны посторонние звуки, там еще могут находиться грабители.

Проверьте замок

При условии, что замок в дверях работает, закройте его снаружи и не вынимайте ключ.

Позвоните в полицию

Если в квартире была установлена сигнализация, следует также вызвать охранную службу.

Следите за "периметром"

Убедитесь, что вор работает один и рядом нет его подельника (он может быть на этаж выше или у входа в подъезд). Если заметили подозрительного человека - спокойно идите дальше, зайдите к соседям. Не паникуйте и не привлекайте лишнего внимания.

Наблюдайте

До приезда группы быстрого реагирования следует по возможности наблюдать за входом в квартиру (например, через ячейку дверей соседей).

Не рискуйте

Даже если вам показалось, что в квартире нет никого, не заходите внутрь до приезда полиции. Находитесь недалеко от квартиры. Ничего не трогайте и не торопитесь убирать.

Ограбление "выходного дня"

Бывают случаи, когда грабители пытаются попасть в дом, а вы находитесь внутри. В такой ситуации необходимо:

  • дезориентировать преступников, спросить "кто там" и сообщить, что наряд полиции будет через несколько минут
  • "заблокировать" дверь любым тяжелым предметом (если есть сомнение в надежности защиты)
  • вызвать полицию
  • спрятаться в самом безопасном месте (лучше всего подходят комнаты, закрывающиеся на замок)
  • позвонить по телефону соседям (написать в чат дома) и рассказать о событии
  • не выпускать из рук мобильный телефон

Если грабители пренебрегли предупреждением, ворвались в квартиру и нашли вас, важно не сопротивляться. Не пытайтесь атаковать, защищаться, использовать оружие. Это можно делать только при условии, что у вас есть специальная подготовка.

В противном случае - сотрудничайте и отдайте то, о чем вас просят. Ведь жизнь и здоровье - превыше всего.

Напомним, ранее мы рассказывали, где спрятать дома деньги, чтобы воры их не обнаружили.

Читайте также, что положить под коврик у двери, чтобы привлечь деньги и счастье в дом.

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