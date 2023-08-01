Воровство среди бела дня. Что делать, если в ваш дом влез вор: пошаговый алгоритм действий

От квартирных краж не застрахован, к сожалению, никто. Особенно сейчас - когда на фоне полномасштабного вторжения РФ многие люди покинули свои дома.
Об основных видах краж, как воры выбирают объект ограбления и что делать, если в ваш дом ворвались, поговорим далее в материале Styler.
Квартирные кражи могут быть совершены путем подбора ключей, проникновения через окно, выламывания дверей, обмана хозяев и т. п.
Условно ограбление квартир или домов можно разделить на:
В первом случае "работают" обычно непрофессиональные воры или хулиганы.
Во втором - подготовленные воры (часто вооруженные), грабящие дом по конкретному продуманному плану.
Квартирные воры действуют как в одиночку, так и в составе из двух-трех человек. Среди них могут быть подростки и женщины.
Выбирая объект ограбления, грабители могут:
Чаще всего кражи совершаются в первой половине дня. Пик выпадает на дни летних отпусков, а также на майские и новогодние праздники.
Иногда грабители оставляют возле интересующей их квартиры условные отметки:
Реально предотвратить ограбление квартиры или дома - недешево, но необходимо. Приложите усилия и установите важнейшие "защитные" средства:
Не прячьте ключи от собственного жилья в легкодоступных и очевидных местах (под ковриком, в горшке и т. д.).
Потеряв ключи от дома, не медлите - как можно быстрее смените замки.
Кроме того, следует придерживаться простых, но важных правил, когда вы уходите из дома:
Если при всех ваших стараниях в дом все же попали воры, они будут искать самое ценное: деньги, драгоценные украшения, бытовую технику и т. д.
Любой вор будет проверять, прежде всего, комоды и прикроватные тумбочки в гостиной или спальне, кухонные шкафы для мелочей, а также сейфы. Именно поэтому ценные вещи лучше спрятать в неочевидных местах - в детской комнате среди игрушек, в коробке с крупой или даже в футлярах от дисков.
Если вы вернулись домой с работы или отдыха и заметили на дверях следы взлома, или они открыты, не рискуйте собственным здоровьем и не подвергайтесь опасности.
Не входите в квартиру
Прислушайтесь - есть ли кто внутри. Если из квартиры слышны посторонние звуки, там еще могут находиться грабители.
Проверьте замок
При условии, что замок в дверях работает, закройте его снаружи и не вынимайте ключ.
Позвоните в полицию
Если в квартире была установлена сигнализация, следует также вызвать охранную службу.
Следите за "периметром"
Убедитесь, что вор работает один и рядом нет его подельника (он может быть на этаж выше или у входа в подъезд). Если заметили подозрительного человека - спокойно идите дальше, зайдите к соседям. Не паникуйте и не привлекайте лишнего внимания.
Наблюдайте
До приезда группы быстрого реагирования следует по возможности наблюдать за входом в квартиру (например, через ячейку дверей соседей).
Не рискуйте
Даже если вам показалось, что в квартире нет никого, не заходите внутрь до приезда полиции. Находитесь недалеко от квартиры. Ничего не трогайте и не торопитесь убирать.
Бывают случаи, когда грабители пытаются попасть в дом, а вы находитесь внутри. В такой ситуации необходимо:
Если грабители пренебрегли предупреждением, ворвались в квартиру и нашли вас, важно не сопротивляться. Не пытайтесь атаковать, защищаться, использовать оружие. Это можно делать только при условии, что у вас есть специальная подготовка.
В противном случае - сотрудничайте и отдайте то, о чем вас просят. Ведь жизнь и здоровье - превыше всего.
Напомним, ранее мы рассказывали, где спрятать дома деньги, чтобы воры их не обнаружили.
Читайте также, что положить под коврик у двери, чтобы привлечь деньги и счастье в дом.