Козловський здивував заявою про свою мобілізацію: "Документ з путівкою в невідомість"

Що написав співак

Козловський розмістив щемливі кадри з хрестин свого сина Оскара. Днями малюк пройшов таїнство, а щасливі батьки діляться враженнями й публікують чимало фото з події.

А в описі до світлин співак вирішив розповісти про те, як змінилося його життя. При цьому Козловський нагадав, що минулого року його мобілізували. І він не став приховувати, що йому було страшно.

"Як в мене за рік змінилося життя…Інші цінності, погляди, пріоритети. Перш за все тепер - моя дитина, мій синочок, моя дружина, моя родина. А рівно рік назад у цей день я сидів в ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість… (і жах)", - написав артист.

"Не забуваймо, в який час живемо. Цінуймо кожну мить, проведену з рідними. Дякую, що поруч", - додав він.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом фани почали питати, чи дійсно Козловський служить. Також юзери бажають родині Козловського щастя. Зокрема, користувачі пишуть:

"Вже відслужили?"

"Будьте щасливі та здорові під мирним небом України!"

"Які красиві"

"Ви вже не служите?"

"Яка гарна дружина".

Що відомо про мобілізацію Козловського

Нагадаємо, співака мобілізували у червні 2023 року. У липні він завершив бойову підготовку, а потім почав служити у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Вже згодом стало відомо, що Козловського перевели в інший підрозділ.

Козловський служив у бригаді "Рубіж" (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)

Артист зазначав, що не може розкривати усіх подробиць. Втім, він повідомляв, що його служба зараз проходить в Києві.