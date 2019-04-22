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Кожу на череп натянули: Пугачева ужаснула внешним видом на банкете

STYLERПерсоны    22.04.2019 - 11:11
Кожу на череп натянули: Пугачева ужаснула внешним видом на банкете
Алла Пугачева (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Алла Пугачева нарвалась на критику из-за своего внешнего вида

Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете, устроенном по случаю 70-летнего юбилея известной певицы.

Известно, что банкет в самом дорогом ресторане на московской Рублевке "Ветерок" был организован Примадонной в субботу. Перед этим Алла Пугачева отметила день рождения на сцене Кремлевского дворца в компании одиозных и скандальных коллег по цеху.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А как АЛЛА @alla_orfey вчера пела....

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Алла Пугачева (виедо: instagram.com/fkirkorov)

В ресторан же были приглашены не только представители российского творческого бомонда, но также политики и чиновники различных рангов. Алла Борисовна принимала море цветов, слов любви и поддержки, дорогие подарки от украинофобов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и многих других.

Кожу на череп натянули: Пугачева ужаснула внешним видом на банкете

Алла Пугачева и Николай Басков (фото: instagram.com/nikolaibaskov)

Кожу на череп натянули: Пугачева ужаснула внешним видом на банкете

Алла Пугачева в компании друзей (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Кожу на череп натянули: Пугачева ужаснула внешним видом на банкете

Алла Пугачева с семьей (фото: instagram.com/liza_garri)

 

Алла Пугачева (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Но пользователей сети и поклонников Примадонны по сей день интересуют не так подарки и звездные гости на празднике певицы, как внешний вид популярной артистки. Многие даже самые преданные фанаты Аллы Пугачевой не узнали ее - им показалось, что на фото не сама поп-дива, а какой-то пародист.

  • Ужас! Вообще не узнал ее!
  • Не похожа на себя.
  • Не узнать, жесть.
  • Фу, страшилище!
  • Ужас! Как кукла!
  • Ужас, как можно так молодиться и выставить очередной раз себя посмешищем? 70 лет... Нужно быть элегантной женщиной... Лицо и руки выдают возраст... Хоть как не борись - чем короче юбки, тем старше лицо. Увы... Не комильфо...
  • Это какой-то ужас! Я ее не узнала пока не прочла комменты!
  • Опять сделала операцию?
  • Господи, а я гадаю, кто рядом с Басковым стоит... Пока комменты не прочитала...
  • Правда, на себя не похожа. Кожу на череп натянули.

Ранее мы писали о том, что астролог рассказал о неприятностях в жизни Аллы Пугачевой.

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