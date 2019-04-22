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Шкіру на череп натягнули: Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті

STYLERПерсони    22.04.2019 - 11:11
Шкіру на череп натягнули: Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті
Алла Пугачова (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Алла Пугачова нарвалася на критику через свій зовнішній вигляд

Алла Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті, влаштованому з нагоди 70-річного ювілею відомої співачки.

Відомо, що банкет в найдорожчому ресторані на московській Рубльовці "Вєтєрок" був організований Примадонною в суботу. Перед цим Алла Пугачова відзначила день народження на сцені Кремлівського палацу в компанії одіозних і скандальних колег по цеху.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А як АЛЛА @alla_orfey вчора співала....

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Алла Пугачова (відео: instagram.com/fkirkorov)

В ресторан же були запрошені не тільки представники російського творчого бомонду, а також політики та чиновники різних рангів. Алла Борисівна отримувала море квітів, слів любові та підтримки, дорогі подарунки від українофобів Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва і багатьох інших.

Шкіру на череп натягнули: Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті

Алла Пугачова і Микола Басков (фото: instagram.com/nikolaibaskov)

Шкіру на череп натягнули: Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті

Алла Пугачова в компанії друзів (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Шкіру на череп натягнули: Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті

Алла Пугачова з сім'єю (фото: instagram.com/liza_garri)

 

Алла Пугачова (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Але користувачів мережі і шанувальників Примадонни донині цікавлять не так подарунки і зіркові гості на святі співачки, як зовнішній вигляд популярної артистки. Багато хто навіть з найвідданіших фанатів Алли Пугачової не впізнали її - їм здалося, що на фото не сама поп-діва, а якийсь пародист.

  • Жах! Взагалі не впізнав її!
  • Не схожа на себе.
  • Не впізнати, жесть.
  • Фу, страховисько!
  • Жах! Як лялька!
  • Жах, як можна так молодиттися і виставити черговий раз себе посміховиськом? 70 років... Потрібно бути елегантною жінкою... Обличчя і руки видають вік... Хоч як не борися - чим коротше спідниця, тим старше лице. На жаль... Не комільфо...
  • Це якийсь жах! Я її не впізнала поки не прочитала коменти!
  • Знову зробила операцію?
  • Господи, а я гадаю, хто поруч з Басковим стоїть... Поки не прочитала коменти...
  • Правда, на себе не схожа. Шкіру на череп натягнули.

Раніше ми писали про те, що астролог розповів про неприємності в житті Алли Пугачової.

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