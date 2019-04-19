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Кто в зал пустил невменяемую? Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой

STYLERПерсоны    19.04.2019 - 11:10
Кто в зал пустил невменяемую? Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой
Анастасия Волочкова (фото: instagram.com/volochkova_art)

Анастасия Волочкова стала посмешищем в сети из-за выступления на концерте Пугачевой

Анастасия Волочкова оскандалилась на концерте Аллы Пугачевой. Скандальная балерина неожиданно поднялась на сцену во время праздничного концерта Примадонны в Кремлевском дворце.

Балерина в брючном костюме выбежала на сцену во время исполнения Пугачевой песни "Счастье напоказ" - эта композиция является иронией над само коронованными эстрадными исполнителями и "королевами" социальных сетей - и дважды села на шпагат.

Кто в зал пустил невменяемую? Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой

Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)

Кто в зал пустил невменяемую? Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой

Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)

Кто в зал пустил невменяемую? Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой

Волочкова на концерте Пугачевой (фото: instagram.com/volochkova_art)

Отметим, что видео с юбилейного концерта Пугачевой в Instagram поделилась сама балерина.

"Артисты нашей эстрады в последнее время меряются масштабами проектов и деньгами. Да и не только этим, простите... Но событие, на котором мне посчастливилось побывать, я не могу назвать шоу... Это был спектакль легенды Аллы Пугачевой, которая всей жизнью доказала, что ей, в отличие от других артистов, не нужны декорации и мишура! В этом концерте был грандиозный контент!.. В этом спектакле была драма ее жизни, которую никому из нас не под силу не просто пройти и пережить, а выстоять! В этом и величие Аллы Борисовны", - написала Волочкова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Волочкова и Пугачева (instagram.com/volochkova_art)

В то же время зрители раскритиковали не только Волочкову, которая "в желтом бултыхалась по сцене", но и весь концерт Пугачевой за "скотское отношение".

  • Согласованный выход нормандской лошади Насти на сцену. Что это было? Кто в зал пустил невменяемую? 
  • И тут Волочкова, изображающая цыпленка-переростка, одним своим появлением способная опошлить что угодно! Это ей не "Цып-цып, мои цыплятки" в желтом балахоне граблями махать. Костюмчик, кстати, и тут соответствовал.
  • Номер с клоунадой. Самое место для Волочковой Пищит, как щенок, от восторга и лапы хозяйке лижет, что ей дали позадирать ногу на сцене Кремлевскго дворца. Посмешище.
  • Мне одной кажется, что ее позвали, чтобы поржать?
  • Парад уродов.
  • Одна думает, что еще может петь, другая думает, что может плясать...
  • Как-то прям неловко за обеих... Зачем Пугачевой этот концерт? При всем моем уважении к былым заслугам, сейчас-то голоса нет совсем. А уж Волочкова на сцене и вовсе нелепо выглядит. 

Напомним, что Анастасию Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп, который она применила на своей фотографии с отдыха на Мальдивах. 

Ранее Волочкова призналась, что потеряла ребенка из-за стресса.

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