Для кожного фаната. 14 найкращих ігор у всесвіті "Зоряних війн" на будь-який смак

Star Wars: Knights of the Old Republic і Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords

Якщо ви схильні втрачати рахунок часу, граючи в сюжетно-орієнтовані ігри, ви не можете пропустити ці дві вічні класики. Кожна з них вийшла з іншої, але не менш легендарної студії.

І BioWare, і Obsidian Entertainment змогли адаптувати улюблений всесвіт у захоплюючі RPG. Звичайно, їхньою найбільш примітною особливістю є захоплюючі історії.

KOTOR та KOTOR II переносять вас до Старої Республіки, майже за 4000 років до подій оригінальної трилогії. У міру гри ви будете виконувати завдання, битися з ворогами, взаємодіяти з персонажами та робити складний вибір. Ви також можете перейти на темну сторону Сили.

Star Wars: Knights of the Old Republic і Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (фото: GG.deals)

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor був запущений у досить жалюгідному технічному стані з купою помилок та проблем з продуктивністю, що зіпсувало досвід для багатьох гравців. На щастя, після численних патчів гра зараз перебуває у набагато кращому стані.

У своїй основі Jedi: Survivor є чудовою грою для всіх шанувальників франшизи. Розробникам вдалося знайти золоту середину між боями на світлових мечах та платформними секціями, створивши тривалий та веселий екшен-тайтл від третьої особи.

Якщо ви проігноруєте проблеми з продуктивністю, він безперечно заслуговує бути включеним до списку кращих ігор Star Wars.

Star Wars Jedi: Survivor (фото: GG.deals)

Star Wars: The Force Unleashed

Якщо ви завжди хотіли перейти на темну сторону, The Force Unleashed для вас. Вона робить вас учнем Дарта Вейдера на шляху до того, щоб стати могутнім сітхом.

Коротше кажучи, це динамічна гра, наповнена до країв приголомшливими поєдинками зі світловими мечами та Силою.

З такою силою можна пробитися через легіони ворогів. Це не означає, що гра не є складною. Враховуючи всі обставини, це чудовий вибір для тих, хто шукає виняткових ігор Star Wars для ПК.

Star Wars: The Force Unleashed (фото: GG.deals)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Ви коли-небудь замислювалися, що станеться, якщо взяти елементи серій Uncharted та Dark Souls та об'єднати їх із всесвітом Зоряних Війн? Теоретично це дивна суміш. Однак це дуже добре працює у Star Wars Jedi: Fallen Order. Бойова система вимагає рефлексів, але виразно створює вражаючі дуелі.

Проте в ігровому процесі є не лише битви. Гра також включає платформні послідовності, які додають різноманітності в досвід.

На жаль, Fallen Order сумно відомий своєю картою. Пошук усіх колекційних предметів - це тортури. Тим не менш, це одна з найкращих ігор з виглядом від третьої особи на ринку.

Star Wars Jedi: Fallen Order (фото: GG.deals)

Star Wars Battlefront II

Як і попередня гра у списку, Star Wars Battlefront 2 також отримала критику під час випуску. Ймовірно, це було цілком виправдано, оскільки вона запускалася із агресивними мікротранзакціями. Без витрачання реальних грошей підвищення рівня було просто стомлюючим.

Пізніше EA поступилася і внесла значні зміни на всю систему прогресії, що призвело до набагато приємнішого досвіду для гравців, які не хотіли тягтися до своїх гаманців.

Виявилося, що Battlefront 2, розроблений ветеранами DICE, є компетентним онлайн-шутером, який дозволяє гравцям відтворити культові зіткнення з великого екрану і стати на місце декількох відомих персонажів.

Star Wars Battlefront II (фото: GG.deals)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Геймплей нічим не відрізняється від інших ігор LEGO, основний акцент робиться на битві з ворогами та збиранні предметів. Однак формула була відточена до досконалості, надаючи величезну кількість контенту та години веселощів. The Skywalker Saga не лише чудовий вибір для молодих гравців, але й для фанатів франшизи.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (фото: GG.deals)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Jedi Academy - четверта частина серії Jedi Knight і дещо відрізняється від своїх попередників. Цього разу, замість стежити за долею Кайла Катарна, ви створюєте свого власного учня. Під керівництвом самого Люка Скайуокера ви проходите тренувальні сесії, щоб навчитися використовувати Силу.

Головною особливістю гри є її бойова система, яка дозволяє вам брати участь у деяких із найбільш захоплюючих поєдинків на світлових мечах. До цього дня вона залишається однією з найкращих ігор на мечах.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (фото: GG.deals)

Star Wars Outlaws

Outlaws була представлена як перша по-справжньому відкрита гра SW перед випуском.

Граючи за Кей Весс, молоду та амбітну героїню, яка хоче знайти свободу та почати нове життя разом зі своїм вірним супутником Ніксом, ви зможете вирушити на пошуки величезної галактики планет - деякі знайомі шанувальникам франшизи, а деякі зовсім нові!

Проте свобода, яку жадає Кей, має власну ціну. Вам доведеться боротися, красти і хитрістю пробиватися до своєї мети - зустрічатися, дружити (і зраджувати) різні злочинні синдикати та фракції по дорозі - і, можливо, стати найрозшуканішим у галактиці.

Star Wars Outlaws (фото: GG.deals)

Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic могла б бути найкращою на ринку. На жаль, незважаючи на те, що її розробляла легендарна BioWare, вона не досягла свого повного потенціалу.

Майже через 11 років після випуску вона залишається активною і відносно популярною серед своїх вірних гравців. Більшість контенту безкоштовна, а для останніх DLC потрібна абонентська плата.

Основний ігровий процес фокусується на дослідженні, виконанні завдань, боях та розвитку свого героя. Варто відзначити, що кампанію можна проходити поодинці, так що ті, хто не захоплюється MMORPG, все одно отримають задоволення від перебування в далекій галактиці.

Star Wars: The Old Republic (фото: GG.deals)

Star Wars: Empire at War

Це успішна спроба перенести франшизу до жанру RTS. Гра фокусується на конфлікті між Імперією та Альянсом за два роки до подій, зображених у четвертому епізоді.

Під час гри ви можете використовувати різні культові бойові юніти, такі як AT-AT та AT-ST. Однак геймплей включає не тільки битви в реальному часі, так як вашій військовій діяльності повинна передувати фаза планування.

Ці елементи чудово доповнюють один одного, що означає, що добре продумана тактика така ж важлива, як і сила вашої армії. Безперечно, це обов'язкова гра для любителів стратегічних ігор.

Star Wars: Empire at War (фото: GG.deals)

Star Wars: Republic Commando

Не всі ігри Star Wars для ПК повинні фокусуватись на воїнах зі світловими мечами, як доводить Republic Commando. Цей тактичний FPS Lucas Arts обертається навколо елітного загону Дельта. Ви командуєте групою із чотирьох генетично модифікованих солдатів за наказом Республіки.

Але ви не можете просто бездумно рубати ворожі сили. Ви повинні застосовувати свої стратегічні навички та віддавати накази своїм підлеглим, які контролюються штучним інтелектом. Це напевно додає додаткову глибину геймплею.

Star Wars: Republic Commando (фото: GG.deals)

Star Wars: Bounty Hunter

Ремастер Star Wars: Bounty Hunter 2024 року, розроблений Aspyr, переносить класичну гру 2002 року на сучасне обладнання, а також включає значні візуальні та ігрові покращення.

Сьогоднішні гравці звикли до роздільної здатності 4K і 60 fps, і вони безперечно покращили тут досвід, як і вдосконалені текстури та освітлення. Разом вони додають більше життя та автентичності світу Bounty Hunter.

Управління також було модернізовано, що покращило грабельність та усунуло проблеми оригінального випуску.

Що стосується кампанії, то ремайстер зберігає оригінальну сюжетну лінію, дотримуючись пригод Джанго Фетта, що веде до подій "Атаки клонів".

Star Wars: Bounty Hunter (фото: GG.deals)

Star Wars: Dark Forces Remaster

Гра розповідає історію Кайла Катарна, колишнього солдата Імперії, який виявляється втягнутим до інтриги навколо секретного проекту під назвою Темний Солдат.

Побудована на оригінальному движку Jedi, оригінальна гра дозволяла гравцям рухати свою зброю не лише горизонтально, а й вертикально. Сьогодні вертикальне прицілювання нікого не вражає, але тоді це був значний технологічний прорив.

Тим, хто захоплюється ретро-іграми, обов'язково варто спробувати її з традиційним відчуттям рімейку, сучасним шаром фарби та покращеннями якості життя.

Star Wars: Dark Forces Remaster (фото: GG.deals)

Star Wars: Episode I Racer

Для багатьох із вас Episode I Racer, ймовірно, була однією з перших ігор, у які ви коли-небудь грали на ПК.

Під час ігрового процесу ви берете участь у перегонах. Проте перемога не така проста, як здається. Щоб наблизитись до неї, вам потрібно шукати короткі шляхи, щоб отримати перевагу перед суперниками.

Star Wars: Episode I Racer (фото: GG.deals)