Для каждого фаната. 14 лучших игр во вселенной "Звездных войн" на любой вкус

Star Wars: Knights of the Old Republic and Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords

Если вы склонны терять счет времени, играя в сюжетно-ориентированные игры, вы не можете пропустить эти две вечные классики. Каждая из них вышла из другой, но не менее легендарной студии.

И BioWare, и Obsidian Entertainment смогли адаптировать любимую вселенную в захватывающие RPG. Конечно, их наиболее примечательной особенностью являются увлекательные истории.

KOTOR и KOTOR II переносят вас в Старую Республику, почти за 4000 лет до событий оригинальной трилогии. По мере игры вы будете выполнять задания, сражаться с врагами, взаимодействовать с персонажами и делать сложный выбор. Вы также можете перейти на Темную сторону Силы.

Star Wars: Knights of the Old Republic and Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (фото: GG.deals)

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor был запущен в довольно плачевном техническом состоянии с кучей ошибок и проблем с производительностью, что испортило опыт для многих игроков. К счастью, после многочисленных патчей игра сейчас находится в гораздо лучшем состоянии.

В своей основе Jedi: Survivor является восхитительной игрой для всех поклонников франшизы. Разработчикам удалось найти золотую середину между боями на световых мечах и платформенными секциями, создав продолжительный и веселый экшен-тайтл от третьего лица.

Если вы проигнорируете проблемы с производительностью, он определенно заслуживает быть включенным в список лучших игр Star Wars.

Star Wars Jedi: Survivor (фото: GG.deals)

Star Wars: The Force Unleashed

Если вы всегда хотели перейти на Темную сторону, The Force Unleashed для вас. Она делает вас учеником Дарта Вейдера на пути к тому, чтобы стать могущественным ситхом.

Короче говоря, это динамичная игра, наполненная до краев потрясающими поединками со световыми мечами и Силой.

С такой силой вы можете пробиться через легионы врагов. Это не значит, что игра не сложная. Учитывая все обстоятельства, это отличный выбор для тех, кто ищет исключительные игры Star Wars для ПК.

Star Wars: The Force Unleashed (фото: GG.deals)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если взять элементы серий Uncharted и Dark Souls и объединить их со вселенной Звездных Войн? Теоретически это странная смесь. Однако это очень хорошо работает в Star Wars Jedi: Fallen Order. Боевая система требует рефлексов, но определенно создает впечатляющие дуэли.

Однако в игровом процессе есть не только сражения. Игра также включает в себя платформенные последовательности, которые добавляют разнообразия в опыт.

К сожалению, Fallen Order печально известен своей картой. Поиск всех коллекционных предметов - это пытка. Тем не менее, это одна из лучших игр с видом от третьего лица на рынке.

Star Wars Jedi: Fallen Order (фото: GG.deals)

Star Wars Battlefront II

Как и предыдущая игра в списке, Star Wars Battlefront 2 также получила критику при выпуске. Вероятно, это было вполне оправдано, так как она запускалась с агрессивными микротранзакциями. Без траты реальных денег повышение уровня было просто утомительным.

Позже EA уступила и внесла значительные изменения во всю систему прогрессии, что привело к гораздо более приятному опыту для игроков, которые не хотели тянуться к своим кошелькам.

Оказалось, что Battlefront 2, разработанный ветеранами DICE, является очень компетентным онлайн-шутером, который позволяет игрокам воссоздать культовые столкновения с большого экрана и встать на место нескольких известных персонажей.

Star Wars Battlefront II (фото: GG.deals)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Геймплей ничем не отличается от остальных игр LEGO, основной акцент делается на сражении с врагами и сборе предметов. Однако формула была отточена до совершенства, предоставляя огромное количество контента и часы веселья. The Skywalker Saga не только отличный выбор для молодых игроков, но и для фанатов франшизы.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (фото: GG.deals)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Jedi Academy - четвертая часть серии Jedi Knight и несколько отличается от своих предшественников. На этот раз, вместо того чтобы следить за судьбой Кайла Катарна, вы создаете своего собственного ученика. Под руководством самого Люка Скайуокера вы проходите тренировочные сессии, чтобы научиться использовать Силу.

Главной изюминкой игры является ее боевая система, которая позволяет вам участвовать в некоторых из самых захватывающих поединков на световых мечах. По сей день она остается одной из лучших игр на мечах.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (фото: GG.deals)

Star Wars Outlaws

Outlaws была представлена как первая по-настоящему открытая игра SW перед выпуском.

Играя за Кей Весс, молодую и амбициозную героиню, которая хочет найти свободу и начать новую жизнь вместе со своим верным спутником Никсом, вы сможете отправиться на поиски огромной галактики планет - некоторые знакомы поклонникам франшизы, а некоторые совершенно новые!

Однако свобода, которую жаждет Кей, имеет свою цену. Вам придется сражаться, воровать и хитростью пробиваться к своей цели - встречаться, дружить (и предавать) различные преступные синдикаты и фракции по пути - и, возможно, стать самым разыскиваемым в галактике.

Star Wars Outlaws (фото: GG.deals)

Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic могла бы быть лучшей на рынке. Увы, несмотря на то что ее разрабатывала легендарная BioWare, она не достигла своего полного потенциала.

Спустя почти 11 лет после выпуска она остается активной и относительно популярной среди своих верных игроков. Большая часть контента бесплатна, а для последних DLC требуется абонентская плата.

Основной игровой процесс фокусируется на исследовании, выполнении заданий, боях и развитии своего героя. Стоит отметить, что кампанию можно проходить в одиночку, так что те, кто не увлекается MMORPG, все равно получат удовольствие от пребывания в далекой-далекой галактике.

Star Wars: The Old Republic (фото: GG.deals)

Star Wars: Empire at War

Это успешная попытка перенести франшизу в жанр RTS. Игра фокусируется на конфликте между Империей и Альянсом за два года до событий, изображенных в четвертом эпизоде.

Во время игры вы можете использовать различные культовые боевые юниты, такие как AT-AT и AT-ST. Однако геймплей включает в себя не только сражения в реальном времени, так как вашей военной деятельности должна предшествовать фаза планирования.

Эти элементы прекрасно дополняют друг друга, что означает, что хорошо продуманная тактика так же важна, как и сила вашей армии. Несомненно, это обязательная игра для любителей стратегических игр.

Star Wars: Empire at War (фото: GG.deals)

Star Wars: Republic Commando

Не все игры Star Wars для ПК должны фокусироваться на воинах со световыми мечами, как доказывает Republic Commando. Этот тактический FPS от Lucas Arts вращается вокруг элитного отряда Дельта. Вы командуете группой из четырех генетически модифицированных солдат по приказу Республики.

Но вы не можете просто бездумно рубить вражеские силы. Вы должны применять свои стратегические навыки и отдавать приказы своим подчиненным, которые контролируются искусственным интеллектом. Это определенно добавляет дополнительную глубину геймплею.

Star Wars: Republic Commando (фото: GG.deals)

Star Wars: Bounty Hunter

Ремастер Star Wars: Bounty Hunter 2024 года, разработанный Aspyr, переносит классическую игру 2002 года на современное оборудование, а также включает значительные визуальные и игровые улучшения.

Сегодняшние игроки привыкли к разрешению 4K и 60 fps, и они определенно улучшили здесь опыт, как и усовершенствованные текстуры и освещение. Вместе они добавляют больше жизни и аутентичности миру Bounty Hunter.

Управление также было модернизировано, что улучшило играбельность и устранило проблемы оригинального выпуска.

Что касается кампании, то ремастер сохраняет оригинальную сюжетную линию, следуя приключениям Джанго Фетта, ведущим к событиям "Атаки клонов".

Star Wars: Bounty Hunter (фото: GG.deals)

Star Wars: Dark Forces Remaster

Игра рассказывает историю Кайла Катарна, бывшего солдата Империи, который оказывается втянутым в интригу вокруг секретного проекта под названием Темный Солдат.

Построенная на оригинальном движке Jedi, оригинальная игра позволяла игрокам двигать свои оружие не только горизонтально, но и вертикально. Сегодня вертикальное прицеливание никого не впечатляет, но тогда это был значительный технологический прорыв.

Тем, кто увлекается ретро-играми, обязательно стоит попробовать ее с традиционным ощущением ремейка, современным слоем краски и улучшениями качества жизни.

Star Wars: Dark Forces Remaster (фото: GG.deals)

Star Wars: Episode I Racer

Для многих из вас Episode I Racer, вероятно, была одной из первых игр, в которые вы когда-либо играли на ПК.

Во время игрового процесса вы участвуете в гонках. Однако победа не так проста, как кажется. Чтобы приблизиться к ней, вам нужно искать короткие пути, чтобы получить преимущество перед соперниками.

Star Wars: Episode I Racer (фото: GG.deals)