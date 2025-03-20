Лікарі попереджають: кожна додаткова година цієї звички небезпечна для очей

Деталі нового дослідження про вплив смартфонів на зір

Дослідження виявило, що вдивляння в екрани може бути пов’язане з більшим ризиком короткозорості. Це означає, що об’єкти, розташовані поблизу ваших очей, виглядають чітко, а більш віддалені в полі зору здаються розмитими.

Були проаналізовані дані 335 000 учасників із середнім віком 9 років, і виявили, що лише одна година щоденного збільшення часу перед екраном може підвищити ризик розвитку короткозорості у людини на 21%.

Огляд також виявив, що цей ризик короткозорості значно зростає, коли люди користуються екранами від однієї до чотирьох годин щодня. Ризик міопії продовжував зростати, коли люди користувалися екранами більше чотирьох годин на день, хоча з набагато більш поступовою швидкістю.

Експерти також вказують на те, як постійне використання екрана може вплинути на здоров’я очей. Наприклад, цифрове напруження очей, спричинене використанням смартфона, може викликати такі симптоми, як сухість очей, свербіж та розмитість зору.

"Ризик міопії зростає з кожною годиною екранного часу на день", - сказала офтальмолог Лора Енн Голдберг.

Чи можуть екрани викликати короткозорість

Екрани можуть спричиняти короткозорість, оскільки вони розташовані досить близько до очей.

Дослідження 2022 року показало, що під час пандемії у дітей, які виконували шкільні завдання онлайн, короткозорість прогресувала частіше, ніж у тих, хто цього не робив.

Багато досліджень показали, що головне не тільки те, на який тип екрана люди дивляться, а якої є відстань від гаджета.

Крім того, штучне освітлення пов’язують із поганою якістю сну, що саме по собі може впливати на рівень мелатоніну та циркадний ритм, які відіграють важливу роль у прогресуванні короткозорості.

Як правильно користуватись телефоном

Щоб мінімізувати негативний вплив телефону на зір, варто дотримуватися кількох правил:

дотримуйтеся правила 20-20-20 - кожні 20 хвилин відводьте погляд від екрана на 20 секунд і дивіться на об’єкт на відстані 20 метрів

тримайте телефон на безпечній відстані - не ближче 30-40 см від очей, щоб зменшити навантаження на зоровий апарат

зменшуйте яскравість екрана - уникайте занадто яскравого або, навпаки, надто тьмяного світла. Використовуйте режим "теплих" кольорів або нічний режим у вечірній час

регулярно моргайте - це допоможе уникнути сухості та подразнення очей

не читайте з екрана в темряві - контраст між екраном і темним фоном збільшує навантаження на очі

збільшуйте шрифт - занадто дрібний текст змушує очі перенапружуватися

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