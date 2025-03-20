Врачи предупреждают: каждый дополнительный час этой привычки опасен для глаз

Детали нового исследования о влиянии смартфонов на зрение

Исследование показало, что всматривание в экраны может быть связано с большим риском близорукости. Это означает, что объекты, расположенные вблизи ваших глаз, выглядят четко, а более удаленные в поле зрения кажутся размытыми.

Были проанализированы данные 335 000 участников со средним возрастом 9 лет, и обнаружили, что всего один час ежедневного увеличения времени перед экраном может повысить риск развития близорукости у человека на 21%.

Обзор также обнаружил, что этот риск близорукости значительно возрастает, когда люди пользуются экранами от одного до четырех часов ежедневно. Риск миопии продолжал расти, когда люди пользовались экранами более четырех часов в день, хотя с гораздо более постепенной скоростью.

Эксперты также указывают на то, как постоянное использование экрана может повлиять на здоровье глаз. Например, цифровое напряжение глаз, вызванное использованием смартфона, может вызвать такие симптомы, как сухость глаз, зуд и размытость зрения.

"Риск миопии растет с каждым часом экранного времени в день", - сказала офтальмолог Лора Энн Голдберг.

Могут ли экраны вызвать близорукость

Экраны могут вызывать близорукость, поскольку они расположены достаточно близко к глазам.

Исследование 2022 года показало, что во время пандемии у детей, которые выполняли школьные задания онлайн, близорукость прогрессировала чаще, чем у тех, кто этого не делал.

Многие исследования показали, что главное не только то, на какой тип экрана люди смотрят, а каково расстояние от гаджета.

Кроме того, искусственное освещение связывают с плохим качеством сна, что само по себе может влиять на уровень мелатонина и циркадный ритм, которые играют важную роль в прогрессировании близорукости.

Как правильно пользоваться телефоном

Чтобы минимизировать негативное влияние телефона на зрение, стоит придерживаться нескольких правил:

придерживайтесь правила 20-20-20 - каждые 20 минут отводите взгляд от экрана на 20 секунд и смотрите на объект на расстоянии 20 метров

держите телефон на безопасном расстоянии - не ближе 30-40 см от глаз, чтобы уменьшить нагрузку на зрительный аппарат

уменьшайте яркость экрана - избегайте слишком яркого или, наоборот, слишком тусклого света. Используйте режим "теплых" цветов или ночной режим в вечернее время

регулярно моргайте - это поможет избежать сухости и раздражения глаз

не читайте с экрана в темноте - контраст между экраном и темным фоном увеличивает нагрузку на глаза

увеличивайте шрифт - слишком мелкий текст заставляет глаза перенапрягаться

Вас может заинтересовать