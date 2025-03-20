Врачи предупреждают: каждый дополнительный час этой привычки опасен для глаз

Сколько времени можно проводить перед экраном гаджета без риска для глаз и какие незаметные симптомы сигнализируют об опасности?
Ответы на эти вопросы дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Исследование показало, что всматривание в экраны может быть связано с большим риском близорукости. Это означает, что объекты, расположенные вблизи ваших глаз, выглядят четко, а более удаленные в поле зрения кажутся размытыми.
Были проанализированы данные 335 000 участников со средним возрастом 9 лет, и обнаружили, что всего один час ежедневного увеличения времени перед экраном может повысить риск развития близорукости у человека на 21%.
Обзор также обнаружил, что этот риск близорукости значительно возрастает, когда люди пользуются экранами от одного до четырех часов ежедневно. Риск миопии продолжал расти, когда люди пользовались экранами более четырех часов в день, хотя с гораздо более постепенной скоростью.
Эксперты также указывают на то, как постоянное использование экрана может повлиять на здоровье глаз. Например, цифровое напряжение глаз, вызванное использованием смартфона, может вызвать такие симптомы, как сухость глаз, зуд и размытость зрения.
"Риск миопии растет с каждым часом экранного времени в день", - сказала офтальмолог Лора Энн Голдберг.
Экраны могут вызывать близорукость, поскольку они расположены достаточно близко к глазам.
Исследование 2022 года показало, что во время пандемии у детей, которые выполняли школьные задания онлайн, близорукость прогрессировала чаще, чем у тех, кто этого не делал.
Многие исследования показали, что главное не только то, на какой тип экрана люди смотрят, а каково расстояние от гаджета.
Кроме того, искусственное освещение связывают с плохим качеством сна, что само по себе может влиять на уровень мелатонина и циркадный ритм, которые играют важную роль в прогрессировании близорукости.
Чтобы минимизировать негативное влияние телефона на зрение, стоит придерживаться нескольких правил:
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