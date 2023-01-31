Не кожен вимагає антибіотиків: лікар спростувала міфи про цистит
Дизурія - це хворобливе та/або утруднене сечовипускання. Воно може супроводжуватися позивами до сечовипускання, печінням у сечівнику (уретрі).
Про міфи пов'язані з циститом розповіли на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.
Причини утворення циститу
- захворювання сечового міхура
- захворювання інших органів та ділянок сечовивідної системи: уретри, нирок, сечоводів
- захворювання статевих органів (простатит, вульвовагініт, опущення органів малого тазу)
- сечокам'яна хвороба нирок
- лейкоплакія сечового міхура
- захворювання, травми хребта
- новоутворення в області тазу
Для того, щоб точно встановити діагноз, лікар призначить такі обстеження:
- загальний аналіз сечі
- УЗД сечовивідних шляхів
- консультації гінеколога, уролога
- цистоскопія сечового міхура
- мікроскопія мазка з уретри
- КТ, МРТ та інші необхідні методи
Дизурію може спричинити не лише цистит!
Цистит - це запалення сечового міхура. Він буває кількох видів:
- первинний
- вторинний (розвивається на тлі інших захворювань: сечокам'яна хвороба, новоутворення)
- гострий
- хронічний
- інфекційний (бактеріальний, небактеріальний: вірус простого герпесу 1 та 2 типу, хламідії, Candida тощо)
- неінфекційний (променевий, токсичний, алергічний, медикаментозний)
Тобто, не кожен цистит викликаний бактеріями й потребує застосування антибіотиків!
Існує безсимптомна бактеріурія - наявність бактерій у сечі, але відсутність будь-яких симптомів інфекції сечовивідних шляхів.
Захворювання потребує лікування лише у трьох випадках: вагітні жінки, чоловіки перед плановою урологічною операцією, у пацієнтів перед урологічними процедурами.
У разі появи скарг на хворобливе сечовипускання, часті позиви, потрібно якнайшвидше здати загальний аналіз сечі (ЗАС) та звернутися до сімейного лікаря.
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