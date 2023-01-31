Не кожен вимагає антибіотиків: лікар спростувала міфи про цистит

Фото: Що потрібно знати про цистит (freepik.com)

Дизурія - це хворобливе та/або утруднене сечовипускання. Воно може супроводжуватися позивами до сечовипускання, печінням у сечівнику (уретрі).

Про міфи пов'язані з циститом розповіли на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.