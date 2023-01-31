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Не кожен вимагає антибіотиків: лікар спростувала міфи про цистит

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Вівторок 31 січня 2023 09:54
Не кожен вимагає антибіотиків: лікар спростувала міфи про цистит Фото: Що потрібно знати про цистит (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дизурія - це хворобливе та/або утруднене сечовипускання. Воно може супроводжуватися позивами до сечовипускання, печінням у сечівнику (уретрі).

Про міфи пов'язані з циститом розповіли на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Причини утворення циститу

  • захворювання сечового міхура
  • захворювання інших органів та ділянок сечовивідної системи: уретри, нирок, сечоводів
  • захворювання статевих органів (простатит, вульвовагініт, опущення органів малого тазу)
  • сечокам'яна хвороба нирок
  • лейкоплакія сечового міхура
  • захворювання, травми хребта
  • новоутворення в області тазу

Для того, щоб точно встановити діагноз, лікар призначить такі обстеження:

  • загальний аналіз сечі
  • УЗД сечовивідних шляхів
  • консультації гінеколога, уролога
  • цистоскопія сечового міхура
  • мікроскопія мазка з уретри
  • КТ, МРТ та інші необхідні методи

Дизурію може спричинити не лише цистит!

Цистит - це запалення сечового міхура. Він буває кількох видів:

  • первинний
  • вторинний (розвивається на тлі інших захворювань: сечокам'яна хвороба, новоутворення)
  • гострий
  • хронічний
  • інфекційний (бактеріальний, небактеріальний: вірус простого герпесу 1 та 2 типу, хламідії, Candida тощо)
  • неінфекційний (променевий, токсичний, алергічний, медикаментозний)

Тобто, не кожен цистит викликаний бактеріями й потребує застосування антибіотиків!

Існує безсимптомна бактеріурія - наявність бактерій у сечі, але відсутність будь-яких симптомів інфекції сечовивідних шляхів.

Захворювання потребує лікування лише у трьох випадках: вагітні жінки, чоловіки перед плановою урологічною операцією, у пацієнтів перед урологічними процедурами.

У разі появи скарг на хворобливе сечовипускання, часті позиви, потрібно якнайшвидше здати загальний аналіз сечі (ЗАС) та звернутися до сімейного лікаря.

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