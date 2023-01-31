Не каждый требует антибиотиков: врач опровергла мифы о цистите
Дизурия - это болезненное и/или затрудненное мочеиспускание. Оно может сопровождаться позывами к мочеиспусканию, жжением в мочеиспускательном канале (уретре).
О мифах связанных с циститом рассказали на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.
Причины образования цистита
- заболевание мочевого пузыря
- заболевания других органов и участков мочевыводящей системы: уретры, почек, мочеточников
- заболевания половых органов (простатит, вульвовагинит, опущение органов малого таза)
- мочекаменная болезнь почек
- лейкоплакия мочевого пузыря
- заболевания, травмы позвоночника
- новообразование в области таза
Для того, чтобы точно поставить диагноз, доктор назначит такие обследования:
- общий анализ мочи
- УЗИ мочевыводящих путей
- консультации гинеколога, уролога
- цистоскопия мочевого пузыря
- микроскопия мазка из уретры
- КТ, МРТ и другие необходимые методы
Дизурию может вызвать не только цистит!
Цистит - это воспаление мочевого пузыря. Он бывает нескольких видов:
- первичный
- вторичный (развивается на фоне других заболеваний: мочекаменная болезнь, новообразование)
- острый
- хронический
- инфекционный (бактериальный, небактериальный: вирус простого герпеса 1 и 2 типа, хламидии, Candida и т.д.)
- неинфекционный (лучевой, токсический, аллергический, медикаментозный)
То есть, не каждый цистит вызван бактериями и нуждается в применении антибиотиков!
Существует бессимптомная бактериурия – наличие бактерий в моче, но отсутствие каких-либо симптомов инфекции мочевыводящих путей.
Заболевание нуждается в лечении только в трех случаях: беременные женщины, мужчины перед плановой урологической операцией, у пациентов перед урологическими процедурами.
В случае появления жалоб на болезненное мочеиспускание, частые позывы, нужно как можно скорее сдать общий анализ мочи (ЗАС) и обратиться к семейному врачу.
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