Не каждый требует антибиотиков: врач опровергла мифы о цистите

Дизурия - это болезненное и/или затрудненное мочеиспускание. Оно может сопровождаться позывами к мочеиспусканию, жжением в мочеиспускательном канале (уретре).

О мифах связанных с циститом рассказали на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.

Причины образования цистита

заболевание мочевого пузыря

заболевания других органов и участков мочевыводящей системы: уретры, почек, мочеточников

заболевания половых органов (простатит, вульвовагинит, опущение органов малого таза)

мочекаменная болезнь почек

лейкоплакия мочевого пузыря

заболевания, травмы позвоночника

новообразование в области таза

Для того, чтобы точно поставить диагноз, доктор назначит такие обследования:

общий анализ мочи

УЗИ мочевыводящих путей

консультации гинеколога, уролога

цистоскопия мочевого пузыря

микроскопия мазка из уретры

КТ, МРТ и другие необходимые методы

Дизурию может вызвать не только цистит!

Цистит - это воспаление мочевого пузыря. Он бывает нескольких видов:

первичный

вторичный (развивается на фоне других заболеваний: мочекаменная болезнь, новообразование)

острый

хронический

инфекционный (бактериальный, небактериальный: вирус простого герпеса 1 и 2 типа, хламидии, Candida и т.д.)

неинфекционный (лучевой, токсический, аллергический, медикаментозный)

То есть, не каждый цистит вызван бактериями и нуждается в применении антибиотиков!

Существует бессимптомная бактериурия – наличие бактерий в моче, но отсутствие каких-либо симптомов инфекции мочевыводящих путей.

Заболевание нуждается в лечении только в трех случаях: беременные женщины, мужчины перед плановой урологической операцией, у пациентов перед урологическими процедурами.

В случае появления жалоб на болезненное мочеиспускание, частые позывы, нужно как можно скорее сдать общий анализ мочи (ЗАС) и обратиться к семейному врачу.