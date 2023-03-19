Довгожителі розкрили секрети харчових звичок: кожен третій відсвяткував 90-річний ювілей

Тривалість нашого життя напряму залежить від щоденних звичок. Перш за все - від харчових. Здорова та багата на вітаміни їжа здатна подарувати нам додатково з десяток років.

Люди, які прожили до 90-річчя і більше, поділилися порадами, що і як їсти, щоб стати довгожителем.